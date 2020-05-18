Число зараженных в Алтайском крае приближается к тысяче, на это отчасти повлияло и несоблюдение режима самоизоляции в майские праздники. Тяжелых больных становится больше, в регионе пока не могут разрешить открыться ресторанам, а полиция ищет тех, кто распространяет адреса зараженных. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее количество заболевших достигло 970, среди них 126 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 21 заболевшего;
- в Заринске – 3;
- в Рубцовске – 3;
- в Тюменцевском районе – 3;
- в Благовещенском районе – 3;
- в Алейске – 3;
- в Павловском районе – 2;
- в ЗАТО Сибирском – 2;
- в Новоалтайске – 1;
- в Змеиногорском районе – 1;
- в Бурлинском районе – 1;
- в Мамонтовском районе – 1;
- в Ключевском районе – 1.
По данным оперштаба на 18 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 55,1 тыс. человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 5013 человек.
20 пациентов с COVID-19 имеют тяжелое течение болезни. Причем семеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к искусственной вентиляции легких.
В большинстве случаев это люди старшего возраста, но среди них есть и дети. Так, на выходных в тяжелом состоянии в Центр охраны материнства и детства доставила младенца (в возрасте до года).
Причем увеличение числа тяжелых больных – это закономерное развитие эпидпроцесса, пояснили в Минздраве края. Так было и в других регионах, от которых Алтайский край отстает примерно на три недели.
На Корбалихинский рудник компании "Сибирь-Полиметаллы", где выявили очаг распространения коронавирусной инфекции, привезут более 150 человек, которые сменят своих коллег.
"До 20 мая на территории промплощадки продолжают деятельность те работники, которые там и находились. С 21 мая будет новый заезд тех сотрудников, которые прошли обсервацию и у которых тесты показали отрицательный результат – от 150 до 240 человек", – пояснила Калинина.
Последний случай заболевания на руднике зафиксировали 6 мая, а к 20 мая у сотрудников, которые контактировали с зараженными, закончится инкубационный период.
72 медработника заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии. 36 из них уже выздоровели, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Все зараженные перенесли заболевание в легкой степени тяжести, летальных исходов нет.
Большинство случаев выявили в госучреждениях, в частной системе здравоохранения COVID-19 зафиксирован только у пяти медиков. Во всех эпизодах речь идет о младшем и среднем персонале.
Салоны красоты и рестораны в Алтайском крае пока не откроют. Не позволяет эпидситуация.
"На сегодняшний день ситуация, которая хоть и стабильна в течение последних шести дней, не позволяет открыть учреждения общественного питания и салоны красоты," – сказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Сейчас заведения общепита работают только навынос и на доставку, а салоны косметических услуг полностью закрыты. Разрешено работать лишь парикмахерским: и то не всем, и с ограничениями.
Полиция ищет тех, кто распространял адреса заразившихся коронавирусом в Барнауле.
Эти данные неизвестные публиковали в Telegram-каналах региона. На карте указаны улицы и номера домов, откуда якобы забрали заболевших.
По результатам проверки примут соответствующее решение.
Эпидобстановка в Алтайском крае пока не позволяет разрешить санаториям принимать отдыхающих.
"Какие-либо послабления возможны при снижении уровня заболеваемости", – отметила Ульяна Калинина.
Однако санатории Белокурихи ждут новых рекомендаций Роспотребнадзора и активно готовятся к приему гостей. Так, в зданиях санаториев компании "Курорт Белокуриха" провели косметический ремонт, реконструировали гостиничные номера, пищеблок, лечебное отделение, обновили оздоровительный центр "Водный мир" и благоустроили территорию.
Но туристы раньше 1 июня как минимум отдыхать на Алтай не поедут: бронирование мест и размещение до начала лета запрещено.
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили в воинских частях Алейска и ЗАТО Сибирский.
Сколько именно, в Роспотребнадзоре не сообщили. Но, по данным регионального оперштаба, в Алейске насчитывается пятеро инфицированных, в ЗАТО "Сибирский" – девять.
"Ими занимаются ведомственные санитарно-эпидемиологические службы, а мы занимаемся только их родственниками – гражданскими лицами. Например, в ЗАТО выявлены пять человек – по контакту", – сказала Ульяна Калинина.
Начало купального сезона в Барнауле назначено на 12 июня, но из-за эпидобстановки может все измениться.
Помимо городского пляжа на острове Помазкин будет традиционно работать "Водный мир", а также открытые и закрытые бассейны.
Уже сейчас специалисты исследуют воду и песок, изучают изменение дна, устанавливают кабинки, проводят санобработку, оборудуют посты спасателей.
До начала купального сезона плавать опасно. Несмотря на жаркую погоду, водоемы еще не прогрелись, места до конца не оборудованы. Да и в условиях пандемии следует по возможности избегать мест скопления людей.
Поэтому полицейские провели рейды по местам народных купаний и профилактические беседы с барнаульцами.
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