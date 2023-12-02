1772 пожара произошло в Барнауле с начала года
Жителям города напомнили о правилах пожарной безопасности
02 декабря 2023, 15:06, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С начала 2023 года в Барнауле произошло 1772 пожара, 70% из них случились в домах и надворных постройках. Об этом сообщает мэрия.
"Большинство пожаров возникает по вине самих жителей, не выполняющих элементарные требования правил пожарной безопасности", – подчеркивают в управлении.
Отмечается, что сотрудники ГОЧС города, краевого МЧС и районных администраций сейчас еженедельно проводят профилактические рейды и напоминают барнаульцам правила безопасности.
Фото: мэрия Барнаула
Ранее сообщили, что ущерб от лесных пожаров в Алтайском крае в 2023 году превысил 615 млн рублей.
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