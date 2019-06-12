На разборки с несовершеннолетним женщина пришла с супругом-полицейским / Фото: sib.fm
В Бийске женщина матом и криком заставляла ребенка заплатить 25 тысяч рублей за сломанное крыло велосипеда, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
В Сети появилась видеозапись на которой видно, как женщина кричит на ребенка, называет его "жирдяем" и требует деньги за велосипед. По словам очевидцев, мальчик взял у сына женщины велосипед и повредил крыло. Поломка была незначительная, но, увидев ее, женщина пришла в ярость.
На разборки с несовершеннолетним женщина пришла с супругом, который стоял в стороне и приказывал "закрыть рот" друзьям мальчика, которые просили женщину успокоиться.
Как отмечают пользователи Сети, уверенность мужчины объясняется его статусом – якобы служит в полиции и является представителем власти.
Как сообщает "Сиб.фм", инцидент произошел 10 июня. Женщина в грубой форме выразила недовольство 12-летнему школьнику. Мальчик старался вести себя спокойно и обещал заплатить за испорченную вещь. Однако женщина продолжала нецензурно ругать его и требовать 25 тысяч рублей.
"Как говорят очевидцы, произошло это возле школы №7. Женщина подошла к полному мальчику и дала ему подзатыльник, после чего начала кричать на него матом и унижать при друзьях. Причем он сразу признал, что заплатит, и адекватно спросил, сколько надо заплатить, а получил в ответ то, что на видео", – сообщает паблик "Плохие Новости 18+".
Отмечается, что на женщину якобы уже написали заявление в полицию.
Комментарии
Бабу и её представителя власти изолировать от общества.
На худого не кричала?
яжемамка курица тупая. оператору надо было и папку заснять. толстяк безграмотный. короче все хороши..
Бабу по тяжелым уголовным статьям должны оформить, так как на лицо факт угроза убийством, вымогательство, избиение, публичное оскорбление. Отца под жопу из полиции без пенсии.