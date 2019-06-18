Более 270 компаний подали заявки на участие в Межрегиональном агропромышленном форуме "День сибирского поля – 2019", который пройдет 19-20 июня в Сибирском агропарке (37-й километр Павловского тракта, близ поселка Прутской Павловского района). Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства края Юрий Лукьянов.
На форум приедут первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, полпред по СФО Сергей Меняйло, около 300 гостей в составах официальных делегаций от регионов России. Алтайский край будет представлять губернатор Виктор Томенко, члены алтайского правительства, депутаты и эксперты.
"На площадках будет весь спектр техники. Наш крестьянин, придя на выставку, сможет определиться не только в цене, но и посмотреть технику в действии. Мы создаем условия для более короткого выбора", – сказал заместитель министра сельского хозяйства края Юрий Лукьянов.
Среди участников выставки предприятия Алтайского края и всех регионов Сибири, семи регионов остальной части России, а также участники из Кореи, Германии, Китая, Белоруссии, Казахстана, Италии. Будут представлены лучшие образцы техники и запасных частей к ней, а также лучше племенные животные молочной и мясной продуктивности, несколько пород лошадей, овец, коз, соболь. Там будут все местные агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения, техника и оборудование Алтайского кластера аграрного машиностроения, в том числе 20 новинок.
Замминистра сообщил, что подготовка идет в плановом режиме, хотя погода вмешивается: из-за дождей не вся техника может проехать на территорию. Но к открытию все будет готово, заверили организаторы.
Директор краевого центра сельхозконсультирования Сергей Князев добавил, что выставка дает хорошую возможность продемонстрировать достижения алтайских животноводов, но это и хорошая торговая площадка. Купить животное можно прямо на выставке.
В целом алтайские племенные животные пользуются спросом – их покупают в 31 регионе страны, а также в Казахстане, Монголии, Азербайджане. Сейчас в работе находится заявка от Северной Кореи на приобретение 154 овец, ведутся переговоры с Киргизией и Узбекистаном.
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