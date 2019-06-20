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За что хвалили и что обещали Алтайскому краю на открытии "Дня поля"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Агропромышленный форум "День сибирского поля – 2019" проходит под Барнаулом 19-20 июня
Открытие 'Дня поля – 2019' / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Открытие "Дня поля – 2019" / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Алтайский край достойно организует "День сибирского поля". Федеральные власти рассчитывают на развитие экспорта от региона и готовы помогать в данном направлении. Об этом на открытии межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля – 2019" заявил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Рассказываем, за что хвалили Алтайский край чиновник из Минсельхоза и другие гости, и чего ждут от региона и СФО в Москве. Открытие "Дня поля" состоялось в среду, 19 июня. Форум работает два дня.

Аграрные заслуги Алтая

Алтайский край, ставшим агарным во многом благодаря советской кампании по освоению целинных земель, уже в девятый раз организует "День поля". Если в 2001 году это была выставка местного уровня, то в 2019-м сюда приехали аграрии и сельхозтоваропроизводители из 20 регионов России и шести стран мира. На форуме представлены новейшие технологии, передовые разработки в сфере АПК, инновационного развития.

На Алтай и Сибирь в целом власти возлагают большие надежды. Так, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил заочно в своей телеграмме к участникам форума, что агропромышленный комплекс Сибирского федерального округа производит более 15% российского зерна, 14% овощей, 10% картофеля и 10% масличных культур. Сибирь показывает стабильные результаты и является крупнейшим центром переработки сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз ставит перед макрорегионом задачу сохранения позиций и улучшения качества и конкурентоспособности.

Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов подчеркнул, что в ближайшие пять лет в АПК должно произойти удвоение объемов производимой сельскохозяйственной продукции и ее экспорта.

"Перед Россией открываются новые возможности. Великая аграрная страна уверенно смотрит в будущее. Продукция Сибири – это не только востребованный внутренний рынок, но и мощнейший экспортный потенциал", – заявил он.

Полномочный представитель президента по СФО Сергей Меняйло добавил, что продукция Алтайского края славится во всех регионах России, а также поблагодарил сибирских аграриев за их тяжелый труд.

"Сибирская земля благодатна не только урожаем, но и людьми, которые любят свою землю и работают в непростых климатических условиях", – сказал полпред.

Кстати, в 2018 году за пределы страны Алтай экспортировал продукции АПК более чем на 200 миллионов долларов.

Что делает власть

Замминистра заявил, что власть услышала предложение сибирских регионов, с которым выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Речь о необходимости введения дифференцированного подхода к размеру компенсаций на транспортировку продукции АПК с учетом удаленности региона от рынка сбыта.

"Для регионов СФО мы готовим дополнительные меры господдержки стимулирующего и компенсационного характера (...). Рассчитываем, что сельскохозяйственная продукция Сибири будет в основе объемов экспортных поставок", – сказал Джамбулат Хатуов во время торжественного открытия.

Позже, во время общения с журналистами, он пояснил, что такая мера господдержки как субсидирование перевозок зерна по железной дороге из удаленных от портов регионов, будет продлена и не завершится 31 августа 2019 года, как было установлено ранее. Кроме того, сейчас Минсельхоз России дорабатывает приказ, который расширит количество регионов для участия в этой программе.

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О необходимости дифференцированного подхода говорил и полпред Сергей Меняйло.

"Мы понимаем, что затраты на продукцию сельского хозяйства большие и окупаются очень длительный срок, понимаем, что такое кредиты, что у нас есть крупные агропромышленные предприятия и есть фермерские, домашние подсобные хозяйства. Программа сегодня актуализируется и, думаю, мы перейдем к дифференцированным мерам поддержки", – сказал он.

И также призвал аграриев ориентироваться на экспорт. Сегодня для государства это одна из приоритетных задач. Многие предприятия не знают о мерах поддержки Минсельхоза и Росэкспоцентра, в том числе и финансовой. А между тем, только в 2018 году на помощь экспортерам было выделено 70 млн рублей.

Сергей Меняйло подчеркнул: власть будет четко контролировать эффективность использования средств: на каждый рубль господдержки эффект должен составлять минимум 10 рублей.

"Ранее меры поддержки были средневзвешенными, а теперь мы переходим к погектарной поддержке, когда учитывается потенциал урожайности культур и зонирование отраслей сельского хозяйства. Универсальной экономики в сельском хозяйстве нет", – добавил Меняйло.

Цифровизация

Все высокие гости отметили важность внедрения в АПК цифровых технологий.

"В сельское хозяйство пришли цифровые технологии, и они дадут результат, если ими грамотно воспользоваться", – сказал Сергей Меняйло.

По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, около 10% пашен региона вовлечены в цифровизацию. Например, поля Михайловского и Родинского районов. Это умные датчики на технике и оборудовании для работы в полях, информационные системы, датчики на животных, которые показывают их физиологическое состояние и местоположение. В некоторых хозяйствах используется система точного земледелия, когда удобрение не распыляется по всему полю, а точечно вносится именно туда, где посажено семя или взошел росток.

"На "Дне поля" представлена техника, которая буквально напичкана датчиками, позволяющими управлять транспортным средством, агрегатами, информационными системами, собирающими и обрабатывающими информацию (...). В ближайшее время увеличить производительность в сельском хозяйстве, как и во многих других отраслях, будет невозможно без внедрения новых информационных технологий", – добавил министр Зрюмов.

Он рассказал, что власти планируют создать на базе аграрного университета пилотный проект по внедрению цифровых технологий в нескольких хозяйствах региона. Например, это система параллельного вождения, когда техника управляется дистанционно, с помощью ГЛОНАСС, без присутствия человека в кабине.

Цифровизация позволит минимизировать участие человека в производственных процессах, автоматизировать принятие решений и снизить затраты.

Так и по словам Виктора Томенко на полях Алтайского края уже работает почти 2,5 тысячи единиц техники с ГЛОНАСС-навигацией. Около четырех миллионов гектаров обрабатывается с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий. Аграрии края региона потратили на обновление парка сельхозтехники за последние шесть лет более 33 млрд рублей.

Сергей Меняйло добавил: на федеральном уровне в ближайший месяц будет разработан банк данных земель сельхозназначения, чтобы понимать, сколько таких земель, как они используются, что нужно делать на них с учетом передовых технологий сельского хозяйства, а также сколько земель не втянуты в сельхозоборот.

"День поля"

"День поля" в 2019 году – это более 270 компаний-участниц из Алтайского края и еще 20 регионов России, а также шести стран мира, в том числе Кореи, Германии, Италии. Наибольшее представительство, конечно, у Алтая.

На площадке представлены достижения всех агроснабженческих организаций и заводов сельхозмашиностроения, в том числе и кластера аграрного машиностроения. Местные производители представили на форуме около 20 новинок техники. В эти два дня пройдет 15 семинаров, конференций, совещаний, в том числе и на тему цифровизации.

Участие в форуме принимают чиновники, эксперты и аграрии из Сибири и других регионов России, а также главы муниципалитетов края, депутаты и чиновники региона, руководители и специалисты агропредприятий.

Напомним, День поля на территории Алтай проходит уже в девятый раз. Растет число участников, количество представляемой техники, экспертное представительство.

"Неизменной остается главная цель – привлечь внимание к вопросам развития села на самом высоком уровне. И не только обозначить проблемы, которые существуют в отрасли, в этой сфере нашей жизни, но и предложить современные решения", – сказал во время открытия губернатор Виктор Томенко.

Глава региона напомнил, что в 2019 году Алтайский край отмечает еще и 65-летие начала освоения целинных и залежных земель. По словам Томенко, именно эта кампания определила статус Алтая как ведущей агропромышленной территории страны.

Добавим, что на церемонии открытия форума алтайские аграрии, работники краевых организаций получили государственные, ведомственные и краевые награды.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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