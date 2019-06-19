Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что во всех регионах страны ценится продукция Алтайского края.
По словам полпреда, в первую очередь алтайский продукты привлекательны для потребителя своим качеством и экологической чистотой.
"Во всех регионах России славится продукция Алтайского края. Когда говорят Алтайский край – это прежде всего качество, экологическая чистота, и это ценится", – подчеркнул Сергей Меняйло, обращаясь к участникам аграрного форума "День сибирского поля".
Также полпред поблагодарил за труд всех работников сельского хозяйства.
Комментарии
А за счёт чего достигается экологическая чистота алтайской сельхозподукции? Китайцы специально для Алтая выпускают экологически чистые пестициды?
Меняйло заявил, что во всех регионах страны ценится продукция Алтайского края.
А он откуда знает? Ему кто то рассказал что ли?