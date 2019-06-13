Советский Союз славился сельским хозяйством. Профессионалы высокого уровня и качественные технологии создавали агропромышленную историю, о которой говорят до сих пор. Объединение компаний "Алмаз" помнит и чтит великое прошлое, используя и модернизируя имеющиеся наработки с учетом современных требований, обогащая прошлый опыт новейшими идеями.

19-20 июня 2019 года в Сибирском агропарке развернется главный агропромышленный форум Сибири "День Сибирского поля 2019", где каждый гость сможет лично увидеть прорыв в производстве отечественной сельскохозяйственной техники – технику Объединения компаний "Алмаз".

"Ценим прошлое – создаем будущее"

Так названа концепция экспозиции "Алмаза" на предстоящем агрофоруме. Посетители смогут посмотреть на развитие техники от советского времени до наших дней.

К примеру, с являвшимся символом освоения целины трактором Т-4, который в эпоху СССР производили в Рубцовске, будет сагрегатирован современный плуг FINIST ПЛН 5-35. Современный трактор "Кировец" К 424 – "Кирюша", предоставленный "АСМ-Алтай", будет представлен с оборотным плугом PERESVET ППО 5/7-35.

Через всю работу Объединения "Алмаз" красной нитью проходит цель – развитие. Выпуск новых моделей продукции, систематическое совершенствование ее качества и эффективности – именно такие приоритетные задачи стоят перед конструкторами объединения.

"Алмаз" постоянно взаимодействует с дилерами и сельхозтоваропроизводителями, получая от них обратную связь, пожелания и предложения по модернизации. Вся информация подвергается тщательному анализу, после чего происходит реализация улучшений на практике.

На агрофоруме "День Сибирского поля 2019" "Алмаз" представит немало новинок.

Сеялка VITA СЗ-5,4 – усовершенствованная модель уже полюбившейся многими заказчиками сеялки VITA СЗП-3,6А, которая находится в производстве с 2015 года. Новая техника, как логическое развитие уже имеющихся технологий, более производительная. Она способна обрабатывать 6,48 гектара в час против показателя предыдущей модели в 4,32.

Также посетители смогут познакомиться с культиватором АЛТАЙ КСУ-15 – внушительным и мощным агрегатом с шириной захвата 15 метров. Предыдущая модель культиватора имеет ширину захвата 11 м.

Еще одна новинка, которой гордится "Алмаз", – рессорная защита рабочих органов оборотных плугов. Наезжая на камень, рабочий орган плуга поднимается, а потом опускается обратно. Это позволяет плугу работать на каменистых почвах.

Партнерство, как двигатель прогресса

Техника "Алмаза" ежегодно модернизируется под потребности конечных потребителей, выпускаются новые модели. Подобных результатов удалось добиться во многом благодаря партнерству предприятий в рамках Алтайского кластера аграрного машиностроения.

Сегодня каждый пятый плуг в России изготовлен "Алмазом", в каждой третьей почвообрабатывающей машине стоят их запчасти. Уже пять лет подряд объединение находится в числе лидеров отрасли по производству почвообрабатывающей техники. Под брендом "Алмаз" ежегодно выпускается более 2000 машин и пять миллионов запчастей, которые распространяются между дилерами в 65 регионах России и странах СНГ.

В конце 2018 года Объединение компаний "Алмаз" получило сертификат о соответствии продукции европейским стандартам качества. Сертификат подтверждает соответствие оборотных плугов "Алмаза" европейским стандартам качества и позволяет реализовывать все модели оборотных плугов PERESVET в странах Евросоюза. В перспективе Объединения – сертификация остального ассортимента под европейские стандарты.

На сегодня одна из ключевых задач Объединения компаний "Алмаз" – выход на внешние рынки Европы, Азии, Африки. Все предпосылки для того, чтобы эти планы успешно осуществились, есть.

Познакомиться с техникой Объединения компаний "Алмаз" вы сможете лично на агрофоруме "День Сибирского поля 2019".

Время проведения: 19-20 июня 2019 года.

Место проведения – Алтайский край, п. Прутской, 37-й километр Павловского тракта.

Объединение компаний сельхозмашиностроительной сферы "Алмаз"

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 2а, оф. 301

e-mail: almaztd@almaztd.ru

Телефон/факс: 8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705

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