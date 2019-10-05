Все подозреваемые в изнасиловании женщины и нападении на мужчину в Алейске задержаны

Группу молодых людей, которые совершили ряд преступлений в Алейске 27 сентября, задержали в полном составе.

"Разыскиваемые подозреваемые задержаны сегодня в г. Барнауле сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Алейский", – сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, что в Алтайском крае разыскивали группу молодых людей за совершение ряда преступлений. 27 сентября в Алейске они изнасиловали 29-летнюю женщину, а затем напали на мужчину, отняли у него все имущество и угнали автомобиль.

Двоих участников группы задержали ранее. Поиски оставшихся преступников завершились сегодня в Барнауле.