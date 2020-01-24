Новый стиль – новые планы: "Грильница" возвращается на культовое место

Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница" открыла одну из своих популярных точек по адресу Ленина, 47, после масштабной реконструкции, которая длилась с конца осени 2019 года. Именно эту точку решили обновить первой – заведение напротив АлтГТУ стало по-настоящему культовым для жителей Барнаула.

"Грильница" напротив "Политеха" начала свою работу в тестовом режиме в начале январе 2020 года и уже в это воскресенье, 26 января, в 15:00 состоится официальное открытие. Гости смогут оценить обновленный фасад и интерьер алтайского бренда – компания начала постепенно внедрять новый фирменный стиль в заведениях Барнаула и Новосибирска.



В честь открытия покупатели смогут попробовать пиццу "Молодежная" со скидкой 50%. Сюрпризы и большая шоу-программа ждут всех гостей.



"Грильница" более девяти лет является флагманом фастфуда на территории Алтайского края и Сибири, а теперь выходит и в центральную часть России. В 2019 году "Грильница" победила в конкурсе "Торговля России 2019" в номинации "Лучший объект фастфуда", организованном Минпромторгом РФ.

Летом 2019 года "Грильница" представила новую концепцию заведения – открыла кафе на фудкорте.



Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница"

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