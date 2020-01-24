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Новый стиль – новые планы: "Грильница" возвращается на культовое место

, ИА "Амител"
Популярная в Барнауле сеть быстрого питания открывает свою точку на пр. Ленина, 47, после грандиозной реконструкции

Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница" открыла одну из своих популярных точек по адресу Ленина, 47, после масштабной реконструкции, которая длилась с конца осени 2019 года. Именно эту точку решили обновить первой – заведение напротив АлтГТУ стало по-настоящему культовым для жителей Барнаула.

"Грильница" напротив "Политеха" начала свою работу в тестовом режиме в начале январе 2020 года и уже в это воскресенье, 26 января, в 15:00 состоится официальное открытие. Гости смогут оценить обновленный фасад и интерьер алтайского бренда – компания начала постепенно внедрять новый фирменный стиль в заведениях Барнаула и Новосибирска.

В честь открытия покупатели смогут попробовать пиццу "Молодежная" со скидкой 50%. Сюрпризы и большая шоу-программа ждут всех гостей.

"Грильница" более девяти лет является флагманом фастфуда на территории Алтайского края и Сибири, а теперь выходит и в центральную часть России. В 2019 году "Грильница" победила в конкурсе "Торговля России 2019" в номинации "Лучший объект фастфуда", организованном Минпромторгом РФ.

Летом 2019 года "Грильница" представила новую концепцию заведения – открыла кафе на фудкорте. 


Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница"
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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