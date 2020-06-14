В России повысят пенсии некоторым пенсионерам с 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнется индексация пенсий для получателей, являющихся опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, сообщает РИА "Новости".

Законопроект приняли в Госдуме в марте текущего года. Его авторами выступили депутат Вячеслав Володин, лидер "Единой России" Сергей Неверов и первый зампред партии Андрей Исаев.

По словам Неверова, до принятия закона этой категории пенсионеров не индексировали пенсии, поскольку из-за получения выплат за опекунство и попечительство их приравнивали к работающим пенсионерам.

В Пенсионном фонде России пояснили, что списки будущих получателей проиндексированных пенсий проанализируют до 15 июня. Отмечается, что расходы на возобновление индексации выплат до 2020 года составят 720 млн рублей.