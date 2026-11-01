Порывы ветра могут достигать 16 м/с

01 ноября 2026, 06:00, ИА Амител

Промозглая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 1 ноября в Алтайском крае ожидается до +9 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +4...+9 градусов. Местами небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Гололедные явления. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле прогнозируется +5...+7 градусов, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.