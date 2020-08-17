Россияне проголосовали за развитие Алтайского края

Алтайский край занял второе место среди территорий для отдыха и путешествий, которые, по мнению россиян, необходимо развивать, сообщают в правительстве региона со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования жилья Tvil.ru.
Всего в опросе приняли участие более ста тысяч человек. На вопрос "На каких территориях России следует развивать отрасли туризма и отдыха?" около 22% респондентов ответили "Алтайский край". Регион занял второе место по популярности после Байкала, обогнав Ставрополь, Севастополь, Ессентуки, Анапу и другие туристические места.
Как ранее сообщил amic.ru, власти окажут господдержку шести авиарейсам в Алтайский край, выделив деньги из федерального бюджета. В список субсидируемых включили сразу четыре маршрута в Барнаул и еще два – в Белокуриху.
Комментарии