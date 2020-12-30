Льготная ипотека, сейсмичность и новые ЖК. Итоги-2020 на рынке недвижимости Барнаула

Кризисный и коронавирусный 2020 год изменил строительный рынок Барнаула. Были и панические настроения, и ажиотажный спрос, и стремительный рост цен, и скандалы, а во второй половине года – неожиданный и неприятный сюрприз. Его последствия девелоперы будут "разгребать" минимум год. Чем еще запомнился 2020-й, вспоминаем вместе с amic.ru.

Удача года: льготная ипотека

Весной алтайские строители хватались за голову, так как были уверены, что впереди их ждет провал: апрель из-за пандемии коронавируса в России был объявлен нерабочим. И хотя строительный комплекс простоял всего неделю (после губернатор Виктор Томенко разрешил им возобновить работу), компании считали, что спрос на квартиры будет минимальным. Из-за кризиса люди не будут покупать жилье.

Чтобы поддержать строителей, в середине апреля президент Владимир Путин предложил ввести льготную ипотеку под 6,5%. Но, несмотря на то, что первый кредит по данной программе был выдан в Алтайском крае, девелоперы все равно не верили в ее успех.

То, что они ошибаются, стало понятно уже в мае: барнаульцы из-за падающего курса рубля и растущего доллара (в марте американская валюта достигла рекордных за последние четыре года 80,8 рубля) штурмовали отделы продаж строительных компаний и вкладывали деньги в квартиры. Уже в июне банки не успевали вовремя обработать все обращения и рассмотрение заявки затягивалось до двух-трех недель (вместо двух-трех дней).

Ажиотажный спрос спровоцировал резкий скачок цен: компании перестали "стесняться" и стоимость жилья взлетела до рекордных показателей. Например, в сентябре одна из компаний через четыре дня после старта продаж в крупнейшем ЖК Индустриального района подняла цену на некоторые квартиры до 3 тыс. рублей за "квадрат" (при таком удорожании квартира площадью 40 кв.м возрастает в цене с 2,160 млн рублей до 2,280 млн рублей, – прим. авт.).

Сейчас барнаульские эксперты говорят: льготная ипотека оказалась очень полезной для строителей, но из-за колоссального роста цен на жилье стала малоэффективной для жителей Барнаула.

"Ипотека по сниженной ставке на новостройки поддержала рынок и экономику: были налоговые отчисления, занятость работников, стройка не просела. Но в то же время дольщики от этой программы не выиграли: положительный посыл нивелировался поднятием цен", – рассказал amic.ru председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

В 2021 году стоимость квартир в Барнауле, по оценкам экспертов, сохранится на уровне 2020-го: скорее всего, не будет ни резкого удорожания, ни снижения.

"Дешевые кредиты позволили людям приобрести жилье, и цены выросли. Но мы слышим, что выдачу льготных кредитов будут сдерживать, а саму программу хотят продлить и после 1 июля 2021-го, поэтому не вижу оснований для роста цен", – сообщил amic.ru кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

Цифры

С января по ноябрь 2020 года, по данным Росреестра, в Алтайском крае было продано более 11 тыс. квартир в новостройках. При этом за весь 2019 год зарегистрировано 8 тыс. квартир. Стоимость квартир, по информации портала "Мир квартир", за год увеличилась на 21,5% – с 46,8 тыс. рублей за квадратный метр до 59,5 тыс. рублей.

Перспектива года: сельская ипотека

Если рынок многоэтажек поддерживала ипотека под 6%, то рынок частного загородного домостроения – сельская ипотека – под 3%. Программа стартовала в марте 2020 года, и за первые три месяца в Алтайском крае Россельхозбанк (единственный банк в нашем регионе, работающий с программой) выдал 83 кредита. А в ноябре банк заявил: дома на льготные деньги купили почти 600 семей. Лидерами по количеству выданных кредитов стали Первомайский, Благовещенский, Мамонтовский, Павловский, Тальменский районы.

По мнению риелторов, число заявок могло быть в разы больше, но многие жители края, получив одобрение банка по кредитам, не смогли найти подходящие варианты и поэтому отказывались от покупки.

Тормозила развитие программы в 2020 году и сложность с выдачей кредитов на строительство жилья. Самостоятельно построить дом жители не могут, а к компаниям банк предъявляет жесткие требования.

Тем не менее эксперты предполагают, что в 2021 году спрос на программу сельской ипотеки будет выше, так как с 1 января Россельхозбанк смягчит требования к девелоперам, а значит, кредиты на строительство получить будет проще.

Сенсация года: продажа "последнего" квартала в Барнауле

Квартал 2036 называли последним участком, оставшимся в Барнауле под комплексную застройку. За него на торгах развернулась почти настоящая война, которую выиграла ИСК "Союз", принадлежащая бизнесмену Владимиру Отмашкину. Застройщик предложил за участок рекордные для Барнаула 548 млн рублей и обошел конкурентов – "Жилищную инициативу", "Алгоритм" и "Строительный камень".

Эксперты назвали этот аукцион зеркалом строительного рынка города. Из-за того, что свободных участков для комплексной застройки почти не осталось, компании готовы отдавать сумасшедшие деньги за "клочки" земли и работать не ради прибыли, а ради работы: чтобы не сокращать штат и не снижать объемы производства.

Сейчас девелоперы Барнаула ждут, когда администрация города выставит еще один, "самый последний" квартал – 2012, который располагается за ТЦ Metro. По предварительным оценкам застройщиков, в нем в можно построить не более десяти многоквартирных домов. Мэрия обещала выставить участок на торги до конца года, однако этого так и не произошло.

"Свинья" года: новая нормативная сейсмичность

Пока алтайские строители находились в эйфории от ажиотажного спроса на квартиры и роста цен, федеральный Минстрой "под шумок" и без согласования с регионами пересмотрел карту сейсмичности. "Федералы" почему-то решили, что в Алтайском крае вырос риск серьезных землетрясений. Поэтому все дома, школы и детсады должны выдерживать подземные толчки не 6 баллов (как это было с советских времен), а 7 и даже 8 баллов.

Кроме того, новые параметры ограничивают этажность многоквартирных домов в Барнауле. Панельные дома теперь нельзя строить выше 18 этажей, монолитно-каркасные – выше 18 этажей, а кирпичные – не выше 5-6. Впрочем, закон разрешает повысить этажность, если застройщик создаст дополнительные усиления, то есть соорудит специальные антисейсмические пояса, усилит фундамент и укрепит здание. Но это приведет к росту цен на квартиры на 30-40%.

Вырастет также и стоимость строительства гособъектов (детских садов, школ, больниц). А это значит, что в регионе даже при сохранении объемов финансирования будет меньше новых школ и детсадов. Эксперты предупреждают: если в 2021-м проблему не решить, рынок ждет кризис.

"Пока мы находимся в неопределенности: в Барнауле есть объекты, которые начали строить по старой схеме, то есть по нормативной сейсмичности 6 баллов (документы на земли и проекты были получены до 1 августа 2020, – прим. ред.). Но по новым объектам мы должны переходить на 7 и 8 баллов. Пока непонятно, как все будет происходить", – говорит Александр Мишустин.

Проекты года

Несмотря на прогнозы о провальном годе, в 2020-м девелоперы все-таки адаптировались к новой схеме работы (проектному финансированию), а после введения льготной ипотеки почти побежали за разрешениями на строительство новых проектов.

Так, в 2020-м начато строительство ЖК на ул. Монтажников, 4; ул. Власихинской, 65 (ЖК "Мичурин Парк"); Павловском тракте, 168 (ЖК "Лапландия)". Компания "Союз" приступила к застройке квартала 2038 (ЖК "Лапландия"), а "Жилищная инициатива" продолжила застраивать квартал "Дружный-3" (ЖК "Пломбир").

В сентябре этого года разрешение на строительство дома в этом микрорайоне получила компания "Домстрой" (дом на ул. 6-й Нагорной, 156г/6), а в октябре – "Барнаулкапстрой" (ул. 6-я Нагорная, 15г/2). Однако работать на площадке дома № 15г/2 будет компания "Строительная перспектива", которой "Барнаулкапстрой" продал проект.

В сентябре 2020 года мэрия одобрила возведение жилого комплекса в проезде Северном Власихинском, 131 (ЖК "Озон").

На ул. Пролетарской, 151, в августе 2020 году началось строительство ЖК "Ютссон". Работой на этой площадке занимается "АдалинСтрой". Всего в ЖК запланировано три дома.

В конце ноября разрешение на строительство дома по проезду Северному Власихинскому, 98, получила компания "ВИРА-Строй".

Документ года

В ноябре 2020 года власти Барнаула решили откорректировать генеральный план – документ, по которому город должен развиваться до 2036 года. Эксперты (и власти) признали, что в нем много ошибок, недочетов и несоответствий. Документ критиковали архитекторы, инженеры, экологи и даже политики. Они указывали на то, что в городе мало зеленых зон, не хватает земель для комплексного (квартального) строительства, нет участков для развития промышленности.

Будут ли учтены эти проблемы – пока неизвестно. Зато точно понятно, что в городе будут реконструировать аэропортовый комплекс "Михайловка" (международный аэропорт Барнаула им. Г. С. Титова) и корректировать функциональные зоны: на некоторых разрешат строить небоскребы выше 75 метров. Об ограничениях речи нет, а значит, в городе могут появиться (во всяком случае, не будет для этого препятствий) высотные дома в 30, 40 и 50 этажей.

Весной 2021 года документ разместят в Сети (в информационной системе территориального планирования) и объявят публичные обсуждения. Все желающие смогут проанализировать новый генплан и внести свои предложения. Утвердить документ планируют в декабре 2021 года.

Скандал года

Был богат 2020-й год и на скандалы в строительной сфере. Так, в феврале 2020 года в Барнауле задержали директора строительной компании "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года он получил от директора одной из компаний около трех миллионов рублей. За этот "подарок" он дал указание своим подчиненным принять работу компании без проволочек.

Следователи также выяснили, что в 2019 году Канаков и сам давал взятку: оплатил бывшему замглавы администрации Барнаула Сергею Дёмину туристическую поездку на Канары и все расходы на общую сумму 158 тыс. рублей. За это он якобы и был назначен на свою должность.

В ноябре суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет колонии строгого режима и штрафа в размере 15 млн рублей. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию: ведомство просит взыскать с осужденного в доход государства еще 3,6 млн рублей – сумму взятки.

В марте 2020 года арестовали и Сергея Дёмина. Следствие полагает, что в 2019 году, сговорившись с Канаковым, он получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к компании бизнесмена со стороны администрации города. Дело Сергея Дёмина передано в суд, но еще не рассмотрено.

Именно таким – противоречивым – рынок недвижимости запомнит 2020-й: сложным, но и интересным, проблемным, но и успешным, тяжелым, но и воодушевляющим. А вот каким окажется 2021-й, мы узнаем в следующей "серии".