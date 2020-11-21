У жителей Санниково появится горячая вода, о которой молили Медведева

У жителей многоквартирных домов в алтайском селе Санниково появится горячая вода. Как оказалось, в дело вмешались судебные приставы, которые и помогли сельчанам в решении проблемы.

"После проведения судебным приставом-исполнителем мер принудительного характера подрядчик выполнил ремонтные работы в газовой котельной. Демонтировано и заменено оборудование для подогрева горячей воды, куплен новый котел и подготовлен фундамент для его установки. В ближайшее время произойдет запуск нового оборудования и у жителей села Санниково появится горячее водоснабжение", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в ноябре 2019 года премьер-министр, которым в то время был Дмитрий Медведев, приехал в Санниково с рабочим визитом и перед совещанием прогулялся по селу. Во время экскурсии местная жительница встала на колени и пожаловалась политику на то, что в ее доме уже три года нет воды. Медведев, в свою очередь, выслушал женщину и назвал ситуацию недопустимой, пообещав с этим разобраться.

Как вскоре выяснилось, горячее водоснабжение в трех многоквартирных домах села действительно не поступало жильцам продолжительное время. Газовая котельная, обслуживающая многоэтажки, была сломана, а для ее ремонта, со слов главы Первомайского района Александра Иванова, требовалось порядка 20 млн рублей, которых в бюджете не было. Затем сельчане обратились в суд, который потребовал в течение года обеспечить жителей горячей водой. Тем не менее обслуживающие компании переносили сроки ремонта, ссылаясь на технические трудности.