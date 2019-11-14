Случай в Санниково: как за один день после приезда Медведева решили трехлетнюю проблему с горячей водой

Алтайский край снова прогремел на всю страну. Это произошло после рабочего визита Дмитрия Медведева в село Санниково, где местная жительница буквально упала в ноги премьер-министру и умоляла помочь вернуть горячую воду в многоквартирный дом. Эта ситуация разлетелись по телеграм-каналам, соцсетям и федеральным СМИ и вызвала широкий резонанс. Почему дом остался без горячей воды на три года, что на этот счет думают местные власти и как собираются решить проблему — читайте в материале amic.ru.
13 ноября Дмитрий Медведев приехал в Санниково с рабочим визитом и перед совещанием прогулялся по селу. Во время экскурсии местная жительница Татьяна Кадукина пробилась через охрану, встала на колени и пожаловалась премьер-министру на то, что в ее доме уже три года нет воды и решить этот вопрос своими силами она не может.
Дмитрий Медведев выслушал жительницу села и отметил, что такая ситуация недопустима. Он поручил губернатору Виктору Томенко решить эту проблему. После беседы глава региона вместе с журналистами сходил в гости к Кадукиной и пообещал полностью разобраться в ситуации.
Версия местной жительницы
По словам Татьяны Кудукиной, в пятиэтажке, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода. Женщина рассказала, что с 2004 года котельная давала им горячую воду только вместе с отоплением, а в 2016 году и вовсе отключила от горячей воды.
Сельсовет предложил жильцам согласиться на передачу котельной из районной в муниципальную собственность: это должно было решить проблему в горячим водоснабжением. И те согласились. Однако Кадукина считает, что их обманули, потому что котельную взяли на баланс, но для жителей дома "закрыли".
С 2016 года от котельной жильцы пятиэтажки получают только тепло. Чтобы в квартирах была горячая вода, поставили водонагреватели. Однако, как рассказала Кадукина, проводка регулярно не выдерживает и "горит". Более того, жители неоднократно обращались в суды, но проигрывали.
Версия главы района
Александр Иванов, глава Первомайского района, пояснил amic.ru, что в 2005 году три дома в Санниково на 140 квартир оборудовали системой подачи горячей воды с рециркуляцией. Однако по вине обслуживающей организации, "которая, возможно, оказывала некачественные услуги", собственники установили водонагреватели. Соответственно, горячую воду стали потреблять меньше, и оборудование начало выходить из строя.
Иванов отметил, что жильцы могли отказаться от горячей воды из-за высокого тарифа. Дело в том, что в квартирах нет индивидуальных приборов учета, поэтому за воду платили пропорционально площади жилья. Для многих это было невыгодно.
Прежде чем подать горячую воду в дом, собственники квартир должны собраться и решить, нужна ли она им или нет. Как считает Иванов, не исключено, что найдутся и те, кто не захочет оплачивать горячую воду по высоким тарифам.
Глава района также пояснил: чтобы восстановить водоснабжение, нужно отремонтировать внешнюю сеть подачи горячей воды. На это, по оценкам Иванова, уйдет около 20 млн рублей из бюджета района и сельсовета, однако бюджет села не потянет такие вложения.
После инцидента Медведев поручил решить проблему с горячей водой в ближайшие сроки. Краевое правительство взяло ситуацию на контроль, а региональный следком начал проверку, почему многоквартирный дом так долго живет без горячей воды.
Это небольшое село Первомайского района, оно расположено примерно в 19 км от Барнаула. Здесь проживает около 4 тыс. людей.
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Комментарии
Вот для того это и делалось. чтоб было о чем трубить.
Отвлчь народ на эту брдятину. Теперь будут везде показывать и писать. Амик вот уже третий или четвертый раз за день публикует.
А потом лямы распилят и всем хорошо.....кроме обычного народа за налоги которого распил произойдет.
Думаю ни чем хорошим для жильцов эта история не закончится, и к стати эта история ещё далеко не кончилась. Ну не любят у нас власти когда их тыкают носом вышестоящие по жалобе снизу. Найдёт на чем отыграться.
как за один день после приезда Медведева решили трехлетнюю проблему с горячей водой
Работы планируют завершить к следующему отопительному периоду.
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Проблему решат через год.
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проблему решат через год - или заболтают
На самом деле это страшный позор для путинской власти. Этот случай как и все так называемые прямые линии, говорят о том что они выстроили вертикаль которая не работает. Сосредоточив на себе всю власть, Путин буквально парализовал всю страну, она лежит в параличе, ещё немного и начнутся "пролежни" а там и до "гангрены" не далеко.
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