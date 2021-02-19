От бокса до хоккея. Подборка интересных спутниковых каналов для мужчин

Как бы общество ни стремилось к равноправию полов, есть сферы, в которых различия слишком очевидны. Так, если девушки предпочитают красивые мелодрамы, то парням больше интересен бокс или хоккей. И 23 февраля – отличный повод окунуться в атмосферу "мужского" спорта. Тем более что праздничные выходные в Барнауле обещают быть морозными. Рассмотрим подборку спутниковых телеканалов, которые точно понравятся мужчине.

МАТЧ! Премьер

Смотреть самые актуальные матчи мировых и европейских турниров по футболу лучше всего на Матч! Премьер. Все значимые чемпионаты – тут. Сам канал себя позиционирует как "премиальный канал о российском футболе". Но футбол не только спорт – это философия. Помимо самих турниров, канал показывает "переклички" между матчами, идущими в одно время, эксклюзивные выпуски профутбольных программ, студийную аналитику, специальные репортажи и фильмы.

Еще больше каналов о футболе

Кому футбольных "сливок" с МАТЧ!Премьер недостаточно, может подключить специальные "футбольные" каналы семейства МАТЧ! Они так и называются Матч!Футбол1, Матч!Футбол2 и Матч!Футбол3. Зачем так много футбольных каналов? Потому что футбола в мире немало. Как и желающих о нем поговорить, послушать и посмотреть. Если по всей Европе идут нацчемпионаты, их проще разнести по разным каналам.

М-1 Глобал

Те, кому в футболе драйва недостаточно, могут включить М-1 Глобал. Это канал одноименного промоутерского клуба, а также русской школы смешанных единоборств, откуда вышли братья Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Роман Зенцов, Амар Сулоев и многие другие. Все матчи ММА, проходящие под эгидой М-1 Глобал, – на канале. Лучшие бойцы мира во всех весовых категориях. Смешанные единоборства – вовсе не бои без правил. Это бои по всем правилам всех боевых искусств.

БОКС ТВ

Более консервативным любителям рукопашных поединков наверняка понравится этот канал. Тут больше всего бокса, но есть и другие боевые турниры. При этом канал транслирует не только бои, но и обсуждения, как турниров и поединков, так и трендов современной борьбы. Рассказывает о школах, о воспитании молодых спортсменов.

Авто Плюс HD

Канал для автолюбителей. Тесты и тюнинг. Новости мирового автопрома и обзоры новинок авторынка. Комментарии экспертов и по техническим вопросам, и по вопросам безопасности, управления автомобилем, дизайна, выбору подержанных автомобилей. История автолегенд: Pontiac и Hammer, ЛуАЗ и ОКА, SAAB и Rover. Отдельные программы канала посвящены спорткарам и большегрузам.

HDL

Телеканал рассказывает о жизни на земле. Вместе с камерой операторов передач канал позволяет опуститься на глубины океана и пробраться в арктические льды, побывать в джунглях и непроходимой тайге. Наблюдать за тем, что недоступно горожанину: рассветом в горах или нерестом лососевых, извержением вулканов и миграцией африканских птиц. Много передач на канале о людях, живущих в гармонии с природой в самых дальних уголках Земли или выживающих в суровых условиях первобытной необустроенности.

КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD

Даже если вы сами не играете в хоккей, то наверняка с удовольствием посмотрите на "великолепные шестерки", гоняющие с клюшками по сияющему льду. Канал КХЛ и в стандартном формате, и в формате высокой четкости показывает все матчи регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина в прямом эфире, а также игры МХЛ, ВХЛ и ЖХЛ и их повторы. Но создатели не ограничиваются только трансляциями состязаний. История хоккея, новости и события в КХЛ, передачи о звездах российского и мирового хоккея – все на каналах КХЛ круглые сутки.

Все каналы доступны для подписчиков спутникового ТВ МТС в основных или в дополнительных пакетах. Узнать условия подключения можно на сайте https://sputnik.mts.ru/, по телефону 8 800 250 0890 или в розничных магазинах оператора.