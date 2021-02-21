Добровольный уход главы Бийского района 67-летнего Владимира Трухина никак не связан с недовольством его работой отдельных депутатов. Руководитель муниципалитета оставил свой пост по состоянию здоровья, причем о готовящейся отставке было известно несколько месяцев назад. Об этом amic.ru рассказал начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.

По словам Проскурина, Владимир Трухин планировал уход еще во второй половине 2020 года, но затем решил доработать до января-февраля. В итоге в начале месяца он написал заявление, а затем была назначена сессия райсовета. Краевые власти были в курсе намерений Трухина.

На решение главы никак не повлияли жалобы отдельных депутатов и глав сельсоветов, которые они направляли губернатору края, отметил Юрий Проскурин. "Это было частное мнение отдельных лиц, другие оценивали работу Владимира Трухина совсем в другом ключе", — пояснил собеседник.

С 20 февраля и.о. главы Бийского района стала замглавы, начальник управления по экономическому развитию Алена Кочкина. Ориентировочно в начале марта депутаты должны провести следующую сессию. На ней будет официально объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность руководителя муниципалитета. По оценке Проскурина, новый глава в Бийском районе может появиться уже к лету.

Напомним, Владимир Трухин проработал во главе района ровно три года.