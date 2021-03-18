Шамана Габышева вновь признали невменяемым

Самопровозглашенного шамана из Якутии Александра Габышева, который хотел "изгнать" президента России Владимира Путина, вновь признали невменяемым, сообщает "Новая газета". Об этом изданию рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Теперь не исключено, что к Габышеву могут применить меры медицинского характера — его могут направить на принудительное лечение", — уточнил Пряшников.

Ранее шаман Александр Габышев несколько раз отправлялся в Москву пешком, чтобы осуществить обряд "изгнания Путина". В сентябре 2019 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистским действиям.

Позже его признали невменяемым. 12 мая 2020-го Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. 22 июля его выписали из медучреждения.

В январе 2021-го шаман заявил, что в марте снова отправится в путь на белом коне со своими сторонниками. По его словам, маршрут будет проходить через Алтай.

В феврале Габышева вновь положили в психиатрический диспансер, так как он отказался добровольно являться к врачам для прохождения ежемесячного осмотра и корректировки лечения.

Так как он отказался сотрудничать с врачами, для доставки в медучреждение прибегли к помощи полицейских.