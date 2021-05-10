Жительница Барнаула хотела заработать в интернете, но "вложилась" в мошенников

31-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и сообщила о том, что неизвестные обманом похитили у неё 132 тысячи рублей. Оказалось, что началось всё с объявления о дополнительном заработке.
Женщина увидела его в социальных сетях и поспешила оставить заявку. Через несколько часов ей позвонила неизвестная, которая предложила зарегистрироваться в брокерской компании. После регистрации пострадавшая созвонилась с незнакомкой по видеосвязи и перечислила ей восемь тысяч рублей.
"Обучение" длилось месяц и за это время жительница Барнаула "слила" 132 тысячи рублей. После этого брокеры-наставники перестали выходить на связь, рассказали в региональном МВД.
Ранее сообщалось, что от действий мошенников пострадала школьная учительница из Бийска. Женщину напугали рассказом о том, что на её имя пытаются взять кредит. Она поверила в историю и отдала мошенникам 70 тысяч рублей.
Комментарии
"Обучение" длилось месяц
Ну вот это грамотное мошенничество, хочешь работать брокером, пожалуйста, но сначала обучись платно. Обучилась, до свидания. Только договор на бумаге с проверкой документов может как то подстраховать
Россияне.
Пенсионерки сейчас такие. Купил у соседки ведро картошки. Потом встречаю, говорю, можно еще, кончается. Они дождались, когда меня не будет, мешок деду притаранили. ))