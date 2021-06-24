Власти Краснодарского края запретят заселять туристов без прививки от COVID-19

Краснодарский край с 1 июля вводит обязательную проверку ПЦР-тестов на COVID-19 или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы и пансионаты региона. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Как он отметил в своём сообщении, эти ограничения продлятся до конца месяца. С 1 августа власти ужесточат меру контроля – гостиницы и пансионаты начнут принимать гостей исключительно со справкой о вакцинации. Исключением станут те, кто имеет медицинские противопоказания к процедуре.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса остаётся добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой отрасли.