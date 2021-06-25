Первый компонент вакцины от COVID-19 заканчивается в Новосибирске

Первый компонент препарата для вакцинации от коронавируса заканчивается в прививочных пунктах Новосибирска. В региональном Минздраве подтвердили нехватку препарата.

Как сообщает "АиФ-Новосибирск", в ведомстве подчеркнули, что дефицит возник из-за увеличения спроса на прививку. Недостаток отмечается в поликлинике на улице Демакова и в пункте вакцинации в ТЦ "Эдем".

В Минздраве подчеркнули, что сейчас запасы вакцин перераспределяются между медицинскими организациями. Следующая поставка препарата отмечается в ближайшее время.

Схожая ситуация сложилась и в Свердловской области. Там также закончился первый компонент вакцины, а во всём регионе осталось менее 20 тысяч доз препарата.