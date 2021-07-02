Такой день. Новых ограничений в Алтайском крае и выписка пострадавших на батуте детей

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 2 июля.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко анонсировал новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Дополнительно к действующим мерам будут запрещены все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек, а заполняемость театров, кинотеатров, спортклубов и других общественных мест снизят до 50%. Изменения в ковидный указ внесут в начале следующей недели.

В Барнауле выписали из больницы девочек, которые пострадали во время ЧП с батутом 30 мая. Девочки будут находиться под наблюдением врачей, им предстоит реабилитация, но уже в амбулаторных условиях. Какой прогноз дают врачи по восстановлению здоровья и какая реабилитация предстоит детям, в Минздраве говорить не стали, сославшись на тайну персональных данных

В Барнауле завершился сбор предложений для размещения стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба мэрии. В общей сложности жители краевого центра предложили 23 варианта, где мог бы появиться памятник.

Барнаульский футбольный клуб "Алтай-Тент" сделал предложение Лионелю Месси войти в состав команды. 1 июля у аргентинца истек контракт с "Барселоной", а об оформлении нового соглашения пока официально не сообщалось.

Аномально жаркая погода без осадков ждет жителей Алтайского края на выходных. В ночь на субботу столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов, днем будет около +31…+33, в западных и южных районах – выше +35.