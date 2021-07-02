Барнаульцы предложили места для размещения стелы "Город трудовой доблести"

В Барнауле завершился сбор предложений для размещения стелы "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба мэрии. В общей сложности жители краевого центра предложили 23 варианта, где мог бы появиться памятник.

"По мнению горожан, стела могла бы разместиться на площадях Советов, Сахарова, Октября или Победы, в Нагорном парке, на Речном вокзале и площади Баварина, на Привокзальной площади, на пешеходной зоне на ул. Мало-Тобольской и Обском бульваре", — говорится в сообщении.

Помимо этого, жители краевой столицы предлагали установить стелу в сквере на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина, на аллее на проспекте Космонавтов, в районе букв "Барнаул" на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта, в парках Изумрудный и Юбилейный, на пересечении улиц Исакова и Малахова, на въезде в Барнаул в сторону ул. Мамонтова и пр. Ленина, на площади у ДК "Трансмаш", возле здания "Барнаултрансмаш", напротив проходной у Алтайского моторного завода, на площадке Барнаульского станкостроительного завода, на Потоке и других.

"Все предложения, поступившие от барнаульцев, переданы в профильные комитеты администрации города для детального изучения. Каждое поступившие предложение проанализируют на соответствие градостроительным ограничениям и возможность выделения земельного участка. После чего все варианты будут рассмотрены на заседании экспертной рабочей группы", — объяснили в горадминистрации.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. В честь этого в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая, а также на День города.