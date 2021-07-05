Такой день. Новые ковидные ограничения в Алтайском крае и перенос Шукшинских дней

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 5 июля.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о новых ограничениях в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Глава региона подчеркнул, что около 500 человек сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Медики испытывают перенагрузку. Остановить ухудшение ситуации, по его словам, можно через новые ограничения, разорвав этим "цепочки передачи вируса" и проведение вакцинации – это вторая часть. Согласно нововведениям, временно под запрет попали проведение дискотек в ночных клубах. Зато работа пляжей разрешена. Подробности в нашем материале.

Шукшинские дни в Алтайском крае перенесут на осень из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Предварительно фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. Мероприятия начнутся в день рождения Алтайского края и закончатся в день памяти Василия Шукшина. При этом, глава министерства культуры Елена Безрукова отметила, что даты не окончательные и к осени их могут передвинуть.

Барнаульская компания "ГенПодряд" выиграла аукцион по созданию на Ковше искусственного земельного участка. Об этом amic.ru сообщили в краевом Минприроде. Всего торги длились два года, а участвовали в них два застройщика.

Ковидные госпитали в Павловской ЦРБ и Горбольнице № 12 Барнаула планируют открыть в ближайшее время. Всего в связи со сложившейся ситуации в крае развернуто 3568 коек для приема больных коронавирусом. Из них 671 койку развернули за последнюю неделю. В понедельник, 5 июля, прием пациентов с COVID-19 начали в ЦРБ Бийска.

Руководители ряда краевых ведомств по поручению губернатора Виктора Томенко выехали в Бийск, чтобы организовать ликвидацию последствий произошедшего пожара на предприятии "Алтайский бройлер" и помочь руководству выйти из сложившейся ситуации.