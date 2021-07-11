Магнитная буря может накрыть Алтайский край 12 и 13 июля

Магнитная буря может произойти в Алтайском крае 12 и 13 июля. Это следует из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Судя по предоставленным графикам, в понедельник начаться буря может около 9 часов утра, во вторник – около 12 часов. В эти момент планетарный индекс геомагнитной возбужденности достигнет четырёх баллов, что говорит о повышенной вероятности магнитной бури.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека.

По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от неё самой.

Эксперт уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика "не применима к конкретному человеку".