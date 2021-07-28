58 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за прошедшие сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 58 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 17 жителей города Горно-Алтайска, у 10 жителей Усть-Коксинского района, у 10 жителей Шебалинского района, у восьми жителей Улаганского района, у четырёх жителей Майминского района, у трёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Чемальского района, у жителя Онгудайского района, у жителя Турочакского района и у жителя Чойского района.

За весь период в регионе выявили 19 327 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 849 пациентов, в том числе 48 – за последние сутки.

Умер ещё один пациент. Всего в Горном Алтае зарегистрировали 304 летальных случая.