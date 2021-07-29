Ещё 52 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 52 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Горно-Алтайска, у девяти жителей Майминского района, у девяти жителей Чойского района, у пяти жителей Усть-Канского района, у четырёх жителей Онгудайского района, у четырёх жителей Турочакского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Улаганского района и у жителя Чемальского района.

За весь период в регионе выявили 19 379 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 892 пациента, в том числе 43 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 306 человек с подтверждённым заболеванием.