56 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 56 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 13 жителей Майминского района, у 10 жителей Горно-Алтайска, у 10 жителей Онгудайского района, у семи жителей Усть-Коксинского района, у четырёх жителей Шебалинского района, у трёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Чемальского района, у трёх жителей Чойского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Турочакского района и у жителя Улаганского района.

За весь период в регионе выявили 19 435 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 948 пациентов, в том числе 56 – за последние сутки.

Зарегистрирован один новый случая смерти. Всего в Горном Алтае скончались 307 человек с подтверждённым заболеванием.