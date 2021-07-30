Такой день. Смерть бывшего пресс-сека губернатора и гибель двух человек в ДТП на Алтае

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 30 июля.

Ушла из жизни Галина Качакаева, работавшая пресс-секретарём в администрации бывшего губернатора Алтайского края Александра Сурикова. Ей было 70 лет.

Спрос на программу льготой ипотеки резко "просел" в Барнауле. Риелторы говорят, что сейчас жители города, которые планируют приобрести новостройки, чаще оформляют кредит без государственного субсидирования. Другие покупатели вообще отказываются от "долёвок" и уходят на вторичный рынок. По мнению экспертов, "погубили" льготную программу новые условия выдачи кредитов, которые заработали с 1 июля, а также рост цен на жильё. Amic.ru поговорил со специалистами в сфере недвижимости и узнал, какое будущее ждёт программу и почему осенью квартиры могут вновь подорожать.

Сезонное снижение цен на овощи фиксируют специалисты статистики в Алтайском крае. Кроме овощей, снижение стоимости произошло и на молочную продукцию, сообщили в Минэкономразвития региона.

В Барнауле изменятся схемы движения целого ряда автобусов и трамваев в связи с перекрытием улицы Попова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В барнаульском посёлке Черницк на территории школы № 95 обустроили новую спортплощадку. Там уложили безопасное резиновое покрытие, нанесли разметку, установили баскетбольные кольца, волейбольные стойки с сеткой, а также ворота для мини-футбола и ограждение по периметру.

В Тальменском районе 41-летняя женщина и 18-летний парень погибли в ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Алтайского края, 29 июля около 15:00 на 160-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись Toyota Crown и грузовик Mitsubishi Fuso.