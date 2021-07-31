В Алтайском крае выявили ещё 279 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 279 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 62 089, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+97 человек за сутки), а также в Бийске и Рубцовске (по +23).

Выздоровели за весь период 49 024 человека, в том числе 88 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3957 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 816 заражённых, из них 250 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 879 коек.