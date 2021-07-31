В Алтайском крае выявили ещё 279 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 279 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 62 089, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+97 человек за сутки), а также в Бийске и Рубцовске (по +23).
Выздоровели за весь период 49 024 человека, в том числе 88 – за последние сутки.
Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3957 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 816 заражённых, из них 250 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 879 коек.
Комментарии
И где ваше т.н. плато ?
ишшо не вышли...
Количество проводимых тестов в Алтайском крае - около 3500-4000 в сутки.
(если опираться на информацию, что у нас делают менее 200 тестов на каждые 100 тысяч населения, в один из дней озвучили 155 тестов на 100 тысяч, при населении Алтайского края 2300 тыс. человек)
как медик, могу сказать - количество зараженных в сутки сильно занижают. Помножте не 3 или на 4 - получите реальную картину заболевания. 60-70% отправляют домой, пока пнгевмония не начнётся...
Презираемая нами Польша с населением 38 млн., включая мигрантов из Украины и Белоруссии, работающих на уборке яблок и клубники:
Заболело 156, умерло 2.
Читаю, в Псковской области общее число подтверждённых фактов COVID-19 c начала пандемии выросло до 43,5 тыс. Скончались 563 человека, в том числе трое пациентов за последние сутки. А в Алтайском крае на 62 089 заразившихся 9357 умерших и за сутки 23. Что у нас со смертностью???
31.07.2021 13:49
- гость -
Презираемая нами Польша с населением 38 млн....
а за что вы ее презираете, и не стесняетесь об этом говорить?
31.07.2021 13:27
- гость -
как медик, могу сказать - количество зараженных в сутки сильно занижают. Помножте не 3 или на 4 - получите реальную картину заболевания. 60-70% отправляют домой, пока пнгевмония не начнётся...
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Мне кажется, об этом уже все знают. Многие столкнулись с тем, что переболели коронавирусом (сдали анализы на антитела за свои деньги). А в поликлинике им поставили диагноз ОРЗ (или ОРВИ, или трахеит, или фарингит и т.д.).
Читаю, в Псковской области общее число подтверждённых фактов...
Что у нас со смертностью???
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Они там питаются контрабасом из Прибалтики и Польши, а мы технической пальмой из марийки.
Многие страны разгораются заново.
США +194000 случаев.
Вот еще бы по госпиталям в городе статистику разбивали
WELT (Телевидение Германии):
CORONA-SCHOCKSTUDIE: Extrem viele US-Geimpfte verbreiten Covid-19
(Корона-шокирующее исследование: Чрезвычайно многие вакцинированные в США становятся распространителями Ковид-19)