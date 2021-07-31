18 тысяч человек переболели коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 54 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 16 жителей города Горно-Алтайска, у 11 жителей Усть-Коксинского района, у семи жителей Улаганского района, у пяти жителей Майминского района, у пяти жителей Турочакского района, у пяти жителей Усть-Канского района, у четырёх жителей Чойского района и у жителя Чемальского района.

За весь период в регионе выявили 19 489 заражений COVID-19. При этом выздоровели 18 000 пациентов, в том числе 52 – за последние сутки.

Умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего в Горном Алтае зарегистрировали 308 летальных случаев.