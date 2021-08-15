Чиновники устроили поножовщину на празднике в Челябинской области

В Челябинской области два российских чиновника устроили поножовщину. Об этом стало известно агентству ura.ru.

Сообщается, что инцидент произошёл в администрации Кунашакского района в ночь на субботу, 14 августа. Один пострадавший в данный момент находится в реанимации.

"Сотрудники отмечали один из праздников в комнате при гараже для водителей. Сотрудник ЖКХ поссорился с коллегой и пырнул его. Весь двор был в крови", – сообщил очевидец агентству.

Имена участников конфликта не раскрываются. Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов и представители полиции от комментариев отказались.

Напомним, что 9 августа в отношении депутата Мелеузовского городского совета от КПРФ Александра Котелевского в Башкирии возбудили уголовное дело по факту убийства инвалида, 38-летнего Ильфата Тутхнеева. Народный избранник взят под стражу.

По информации местных СМИ, преступление произошло ещё на прошлой неделе, в ночь с 4 на 5 августа. Подозреваемого, полностью испачканного в крови, обнаружили спящим рядом с трупом жертвы.