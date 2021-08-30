Девять новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали девять случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Усть-Канский район – 3, Горно-Алтайск – 2, Майминский район – 2, Онгудайский район – 1, Усть-Коксинский район – 1.

За весь период в регионе выявили 20 661 заражение COVID-19. При этом выздоровел 19 231 пациент, в том числе 19 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончалось 348 человек с подтверждённым заболеванием.