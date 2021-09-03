Двух человек спасли пожарные из горящей двуэхтажки в Алтайском крае

В селе Благовещенка пожарные спасли двух человек из горящего дома, ещё пятерых эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Социалистической поступило 2 сентября около 23:00. На момент прибытия расчётов горела квартира на первом этаже, также было плотное задымление в подъезде.

Внутри помещения горели вещи, мебель и бытовая техника, хозяев в квартире уже не было. Жильцам соседних квартир потребовалась эвакуация.

"При разведке по лестничным клеткам при помощи спасательных масок пожарные спасли двух человек, эвакуировали ещё пятерых. Общая площадь пожара на момент ликвидации составила около 14 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Обошлось без жертв. В операции участвовали три единицы техники и шесть человек личного состава.

Напомним, 2 сентября в Барнауле пожарные спасли четверых жильцов и эвакуировали 15 человек при тушении возгорания многоэтажки на Змеиногорском тракте.