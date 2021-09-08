Школьник из Рубцовска побывал на студии "Фиксиков" в Москве

Десятилетний уроженец Рубцовска Роман Леонтьев посетил анимационную студию "Аэроплан", выпускающую популярный мультсериал "Фиксики". Поездка в Москву стала наградой за победу в федеральном творческо-благотворительном проекте компании МТС "Поколение М".

Для юного аниматора была подготовлена специальная программа. Ему вручили диплом победителя, показали, где и как создаются мультфильмы, поделились секретами их производства и научили "рисовать" любимого героя – Нолика. Экскурсия завершилась эксклюзивным показом новой серии "Фиксиков".

"Для меня победа в проекте "Поколение М" была неожиданностью, а поездка в Москву к "Фиксикам" – целое приключение. Это мой самый любимый мультфильм, я видел все серии много раз и мне очень нравится герои – особенно Нолик и Симка. Было круто пообщаться с их создателями и узнать, как они работают. Спасибо проекту за такую поездку, я её никогда не забуду", – поделился впечатлениями победитель.

Роман уже два года посещает занятия в центре "Натали", где учится создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев. О конкурсе он узнал от своего педагога Наталии Поповой, именно она вдохновила на участие и помогла воспитаннику с подготовкой видеоролика.

"В Алтайском крае много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому, в том числе с помощью цифровых технологий. Победа Романа в конкурсе с "Фиксиками" – прямое тому подтверждение. В десять лет он исполнил мечту миллионов ребят России – побывал "за кулисами" и узнал, как снимают любимые мультики. Надеюсь, что, вернувшись домой, Роман продолжит развиваться в своём творчестве", – подчеркнул директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.