С 17 по 19 сентября жители Алтайского края примут участие в трёхдневном "избирательном марафоне". По его итогам будет сформирован новый состав Госдумы и регионального Заксобрания.
Пришедшие на участок избиратели получат по четыре бюллетеня. Два – по выборам в Госдуму: это список из 14 партий и одномандатники по конкретному округу. Ещё два бюллетеня будет выдано по выборам депутатов АКЗС. Здесь вновь предстоит определиться с одной из партий по списку, в другом листке – отметить наиболее близкого по взглядам кандидата-одномандатника.
Всего за места в Госдуме от Алтайского края по четырём округам поборются 34 кандидата. В среднем "конкурс" составляет 8,5 человека на место. Претенденты представляют сразу 10 политических объединений. Борьбу по округам проигнорировали только "Зелёная альтернатива", "Гражданская платформа", "Партия Роста" и "Зелёные".
Больше всего кандидатов было зарегистрировано по Рубцовскому округу – 10.
Далее расположился Славгородский округ (девять кандидатов):
Следом – Бийский округ (восемь кандидатов):
На четвёртом месте – Барнаульский округ (семь кандидатов):
Заметим, что ещё два кандидата хоть и были зарегистрированы, но затем покинули гонку. Это "яблочник" Виктор Рау (Барнаульский округ) и самовыдвиженец Владимир Попов (Рубцовский округ).
Из 14 партий пропуск в ГД получат только те, кто преодолеет 5%-ный барьер. Причём результаты будут суммироваться по всей стране. Не исключено, что в отдельном регионе (например, Алтайском крае) та или иная партия получит заветные 5% голосов, а в общефедеральном разрезе поддержки избирателей ей всё-таки не хватит.
На выборах в Алтайское Заксобрание конкуренция будет не такой острой. По партийным спискам за места в краевом парламенте поборются всего лишь шесть партий, из которых четыре входили в состав АКЗС последнего созыва. Чтобы пройти в Заксобрание, необходимо преодолеть 5%-ный барьер. Всего по партспискам будет разыграно 34 места. Ещё столько же распределят между собой одномандатники, сумевшие победить на округах.
По информации на 14 сентября, 153 кандидата зарегистрированы в 34 округах. То есть в среднем "конкурс" составляет 4,5 человека на место. Все территории смогли закрыть две партии – "Единая Россия" и "Справедливая Россия – За правду" (по 34 кандидата у каждой), у коммунистов – 33 человека (одного они "потеряли" после судебных тяжб), у ЛДПР – 30, у "Яблока" – 20, у "Коммунистов России" – 2. Иные политические силы, равно как и самовыдвиженцы, до финишной прямой не добрались.
Комментарии
Поднажмём за КПРФ!
А если не получил выборные 10000-15000р не приходить?
15.09.2021 08:35
гость
Поднажмём за КПРФ!
ДаёшьБерию !!!
08:51- гость - ДаёшьБерию
О Берии Вы знаете сплетни.
Только благодаря этому человеку мы имеем ядерное оружие, мы, в том числе и Вы, если живете в России, обязаны ему тем, что государство Россия сегодня существует. Никто в Советском союзе был не в состоянии организовать такую работу кроме него.
Смотрим (видео 3 минуты):
Яков Кедми: Сталинград - это символ России.
Представителям новых людей на конкурс красоты лучше идти. Эти дэвушки врятли что-то дельное принесут в политику.
Таких как Сталин и Берия поискать - не найти. Это люди которые умели навести порядок и организовать работу направленную на достижение поставленных целей.
Это какие коммунисты? Не эти ли? После развала СССР из 18 миллионов коммунистов только 700 тысяч подтвердили свою коммунистичность. Как видим в основном это были шкурники, думающие только о своих интересах и ради этого вступали в партию. И теперь, порвав свои партбилеты, а некоторые спрятав на всякий случай, пресыщаются своим ненасытным потребительством. И в какой партии сегодня шкурников больше? В какую партию они стремятся попасть, неужели не знаете?...
15.09.2021 09:36
- гость -
Таких как Сталин и Берия поискать - не найти.
Нужно учесть, что все опазицинеры и критики в то время оказались героями известной книги Солженицына.
15.09.2021 10:00
ЭЛЕКТОРАТ
А сейчас они другие?
15.09.2021 10:00
ЭЛЕКТОРАТ
В какую партию они стремятся попасть, неужели не знаете?
Может назовете партию, которую организовал бедный человек?
Например, Зюганов, доход которого в год составляет более 9 млн (декларация о доходах 2018 года).
10:02
- Можно уболить, дорога веселей, когда есть добрый попутчик!
- Ордынский хан на поклон не ездит! У него непоклонская фамилия.
- А не отправить ли гонца?
- Гонец слишком умный! Они его не поймают!
- Знаешь сказку о том, как дурак веру искал? Все церквы в мире обошел, потом постоял, репу почесал и сказал: «Как не крути, но наша церковь весомей.
- Пальцем себе у виска покрути…
- Звучат они как пальцы у виска…. Стары.
А чё ему на пенсии делать? Память Мишки Евдокимова почтить некогда что-ли?
Важно кому принесено...не важно кому отдано.
- Что то вспомнилось мне как Балда зайцев запускал.
- Во вишь...у него тоже аргументация....
- Один вовишь, другой крепыш.
10:03- гость - А сейчас они другие?
Бердяев: «В социально-экономической системе коммунизма есть большая доля правды, которая вполне может быть согласована с христианством, во всяком случае более, чем капиталистическая система, которая есть самая антихристианская… Именно капиталистическая система прежде всего раздавливает личность и дегуманизирует человеческую жизнь, превращает человека в вещь и товар…»
Люди объединились в партию, которая против системы, которая раздавливает личность. Однако люди остаются людьми, среди которых, как мы знаем, могут быть с разными интересами...
15.09.2021 10:12
ЭЛЕКТОРАТ
В социально-экономической системе коммунизма есть большая доля правды, которая вполне может быть согласована с христианством
Никто ещё не забыл, как большевики потом рушили церкви.
Мы у власти 20 лет,
У нас все есть, а у вас нет.
Мы вам дадим один совет:
Вы там держитесь, денег нет!
Мы у власти 20 лет,
Удвоим плату вам за свет,
А вот вам новенький запрет:
Ведь на раскачку время нет
У нас у всех дворцы и виллы
И яхты на морях безбрежных
Зато у вас бесплатный есть валежник:
Ведь мы у власти 20 лет,
Ведь мы у власти 20 лет.
10:17- гость - Никто ещё не забыл, как большевики потом рушили церкви.
Вы, вероятно, забыли, что церкви рушил натерпевшийся народ. И не надо все приписывать большевикам.
10:17- гость - Никто ещё не забыл, как большевики потом рушили церкви
Заместитель патриаршего местоблюстителя Сергий и члены Синода русской православной церкви 29 июля 1927 года в специальной декларации провозгласили: «Мы церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом…». Подавляющая масса верующих тогда стояла на стороне советской власти. От этого зависела судьба самой церкви. Знаменательно осознание реальности в советской России и одного из наиболее выдающихся православных подвижников XX столетия митрополита Вениамина (Федченков 1880-1961). В годы гражданской войны он возглавил все военное духовенство Белой Армии, потом вместе с Врангелем эмигрировал за границу, но на склоне дней своих, умудренный богатым жизненным и церковным опытом, признал советскую власть, вернулся на Родину и стал одним из горячих сторонников СССР. В 1945 году в своих дневниках он писал: «После недоразумений, не случайно сотрудничество церкви с Советским Союзом, а искренно… Может быть, религиозный дух церкви, независимо от политического строя, пойдет в след и параллельно с социализмом… Советская Россия чрезвычайно сильная – самая сильная страна в мире… И русский народ не случайно, а мудро остановился в выборе именно Советской власти среди других групп и партий. В этом проявилась сила ума и духа народа (и народов союза). Лишь советская власть могла навести порядок в стране и повести ее дальше. И народ пошел за ней». (Митрополит Вениамин (Федченков) «За православие помилует мя Господь» СПб. 1998г.)
ЭЛЕКТОРАТ
Вы, вероятно, забыли, что церкви рушил натерпевшийся народ.
Бред не надо нести. Чего он натерпелся? Ты до сих пор по ж/д мосту ездишь через Обь, который построили в царской России. И если бы не большевики, в России по примерным оценкам было бы сейчас около 300 млн населения.
Мы у власти 20 лет,
Мы дружно пилим госбюджет,
У нас из золота туалет:
Ведь мы у власти 20 лет!
Еще мы правим конституцию
И чувствуем себя как боги,
А вот вам новые налоги:
Ведь мы у власти 20 лет,
Ведь мы у власти 20 лет.
Так дайте нам и дальше править,
Подарки средств перенаправить,
Бюджет страны пилить как прежде,
Но дайте нам чуть-чуть надежды:
Хотим еще 120 лет,
Хотим еще 120 лет,
Хотим еще 120 лет,
Капитан Кенгуру – Мы у власти 20 лет
На 1914 год всего насчитывалось 54 174 православных храмов, 25 593 часовни, 1025 монастырей. Получается всего было священных сооружений 80792. В 1987 году осталось всего 6893 храмов и 15 монастырей. В общей сложности осталось 6908 священных объектов. Значит уничтожено было 73884 объекта. Но большинство священных объектов было переделано под другие сооружения ( дома культуры, музеи, квартиры).
Большевики считали религию опиумом для народа, хотя все воспитывались(детство) в традициях православия. Начиная с 1917 года и до 1987 года было уничтожено около 50 000 церквей и храмов. Уничтожение шло по всей стране. Православные храмы, костелы, мечети и синагоги все взрывали и разрушали.
0:48- гость -
Что касается церкви, советую прочесть глубокое научное исследование Н.А.Кривова «Власть и церковь в 1922-1925гг» (Москва. АИРО – XX 1997г.), где рельефно, документально раскрыта зловещая роль Троцкого в расправе с Православием.
Можно ознакомиться с циркулярным письмом ЦК РКП(б) №30 от 16 августа 1923 года «Об отношении к религиозным организациям», подписанное Сталиным и под грифом «строго-секретно» (теперь в свободном доступе) направленное всем Губкомам, обкомам, краевым, национальным ЦК и бюро ЦК, в котором уже было прямое противостояние Сталина Троцкому и защита Православия.
12.09.1933 года Сталин подписывает документ о запрете разрушения храмов и церквей.
11.11.1939 года под председательством Сталина Политбюро ЦК РКП(б) отменяет указание Ленина В.И. от 1 мая 1919 года «О борьбе с попами и религиями». А уже через месяц, 22.12.39 года, Л.Берия специальной справкой доложил Сталину, что из лагерей НКВД освобождено 12800 служителей церкви, 11223 были освобождены из-под стражи, а около 15 тысяч предполагается освободить.
В 1943 году Сталиным церковь была вообще раскрепощена: на архиерейском соборе в том же году был избран Патриарх Сергий, начали действовать духовные семинарии и академии, издаваться церковная литература, было открыто около 20 тысяч церквей и т.д.
какой референдум они будут проводить?-это не выборы.
всех вновь введут в обман- выборы по поправкам не признаны ЕСоюзом.т.е. они не легитимны-народу не говорят про это.
15.09.2021 11:04
ЭЛЕКТОРАТ
11.11.1939 года под председательством Сталина Политбюро ЦК РКП(б) отменяет указание Ленина В.И. от 1 мая 1919 года «О борьбе с попами и религиями»
Нормально. 20 лет рушили и садили, потом объявили амнистию и стали открывать церкви. Всё в духе коммунистов. А зачем было рушить?
где партии зарегистрированы?---никто про это не говорит...как страны называются?
№ 10-оформление этой партии "Коммунистическая партия коммунисты России" сделано специально для распыления левых сил.На лицо грязные нечестные технологии.
а по справке СССР можно голосовать?-это честнее будет-ведь гражданство подтверждено точно,а паспорт РФ не даёт гражданства.
только от того моста только фото остались
учи мат часть любитель царской
То - мы у власти двадцать лет.
- О сколько колесниц прогрохотало...
За кого угодно кроме ЕР.
мне Путин не дал 15000 руб. как своим избранным, так что только КП РФ
Левая Рабочая партия, выступающая за сотрудничество с Россией, победила вчера на выборах в Норвегии
Партия пенсионеров-тоже для распыления левых сил.
"Партия зелёных" за которую ратует чубайс тоже создана для отвлечения от классовой борьбы.Есть такая партия.А что это за партия?О чём она?"Поём о птичках,о мотыльках.И о ромашках,о васильках, поём о травке и о дожде.Поём о всякой ерунде"
мне тоже не подкинули деньжат))),значит балалайку им)))
КПРФ за базовый доход вроде бы не выступает. Почему то. Может с нефтегаза доходы имеет и не хочет, чтобы их на всех раскидали? Только СР если в Думе будет большинство иметь сможет закон о базовом доходе принять.Может в коалиции с КПРФ. Но сейчас КПРФ почему то против
Единственные в Крае, кто честно что-то делает, это Справедливая Россия.