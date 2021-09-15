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Все на участок: кого будут выбирать жители Алтайского края в сентябре. Инфографика

, ИА "Амител"
Четыре бюллетеня получат на руки избиратели, из-за того что выборы вновь, как и в 2016 году, оказались совмещёнными
Фото: Григорий Белозеров

Фото: Григорий Белозеров

С 17 по 19 сентября жители Алтайского края примут участие в трёхдневном "избирательном марафоне". По его итогам будет сформирован новый состав Госдумы и регионального Заксобрания.

Пришедшие на участок избиратели получат по четыре бюллетеня. Два – по выборам в Госдуму: это список из 14 партий и одномандатники по конкретному округу. Ещё два бюллетеня будет выдано по выборам депутатов АКЗС. Здесь вновь предстоит определиться с одной из партий по списку, в другом листке – отметить наиболее близкого по взглядам кандидата-одномандатника.

Всего за места в Госдуме от Алтайского края по четырём округам поборются 34 кандидата. В среднем "конкурс" составляет 8,5 человека на место. Претенденты представляют сразу 10 политических объединений. Борьбу по округам проигнорировали только "Зелёная альтернатива", "Гражданская платформа", "Партия Роста" и "Зелёные".

Больше всего кандидатов было зарегистрировано по Рубцовскому округу – 10.

Далее расположился Славгородский округ (девять кандидатов):

Следом – Бийский округ (восемь кандидатов):

На четвёртом месте – Барнаульский округ (семь кандидатов):

Заметим, что ещё два кандидата хоть и были зарегистрированы, но затем покинули гонку. Это "яблочник" Виктор Рау (Барнаульский округ) и самовыдвиженец Владимир Попов (Рубцовский округ).

Из 14 партий пропуск в ГД получат только те, кто преодолеет 5%-ный барьер. Причём результаты будут суммироваться по всей стране. Не исключено, что в отдельном регионе (например, Алтайском крае) та или иная партия получит заветные 5% голосов, а в общефедеральном разрезе поддержки избирателей ей всё-таки не хватит.

На выборах в Алтайское Заксобрание конкуренция будет не такой острой. По партийным спискам за места в краевом парламенте поборются всего лишь шесть партий, из которых четыре входили в состав АКЗС последнего созыва. Чтобы пройти в Заксобрание, необходимо преодолеть 5%-ный барьер. Всего по партспискам будет разыграно 34 места. Ещё столько же распределят между собой одномандатники, сумевшие победить на округах.

По информации на 14 сентября, 153 кандидата зарегистрированы в 34 округах. То есть в среднем "конкурс" составляет 4,5 человека на место. Все территории смогли закрыть две партии – "Единая Россия" и "Справедливая Россия – За правду" (по 34 кандидата у каждой), у коммунистов – 33 человека (одного они "потеряли" после судебных тяжб), у ЛДПР – 30, у "Яблока" – 20, у "Коммунистов России" – 2. Иные политические силы, равно как и самовыдвиженцы, до финишной прямой не добрались.

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Читайте также в сюжете: Выборы-2021
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

15.09.2021 08:35
гость

Поднажмём за КПРФ!

15.09.2021 08:47
- гость -

А если не получил выборные 10000-15000р не приходить?

15.09.2021 08:51
- гость -

15.09.2021 08:35
гость
Поднажмём за КПРФ!


ДаёшьБерию !!!

15.09.2021 09:27
ЭЛЕКТОРАТ

08:51- гость - ДаёшьБерию

О Берии Вы знаете сплетни.
Только благодаря этому человеку мы имеем ядерное оружие, мы, в том числе и Вы, если живете в России, обязаны ему тем, что государство Россия сегодня существует. Никто в Советском союзе был не в состоянии организовать такую работу кроме него.

Смотрим (видео 3 минуты):

Яков Кедми: Сталинград - это символ России.

15.09.2021 09:34
- гость -

Представителям новых людей на конкурс красоты лучше идти. Эти дэвушки врятли что-то дельное принесут в политику.

15.09.2021 09:36
- гость -

Таких как Сталин и Берия поискать - не найти. Это люди которые умели навести порядок и организовать работу направленную на достижение поставленных целей.

15.09.2021 10:00
ЭЛЕКТОРАТ

Это какие коммунисты? Не эти ли? После развала СССР из 18 миллионов коммунистов только 700 тысяч подтвердили свою коммунистичность. Как видим в основном это были шкурники, думающие только о своих интересах и ради этого вступали в партию. И теперь, порвав свои партбилеты, а некоторые спрятав на всякий случай, пресыщаются своим ненасытным потребительством. И в какой партии сегодня шкурников больше? В какую партию они стремятся попасть, неужели не знаете?...

15.09.2021 10:02
- гость -

15.09.2021 09:36
- гость -
Таких как Сталин и Берия поискать - не найти.

Нужно учесть, что все опазицинеры и критики в то время оказались героями известной книги Солженицына.

15.09.2021 10:03
- гость -

15.09.2021 10:00
ЭЛЕКТОРАТ
А сейчас они другие?

15.09.2021 10:09
- гость -

15.09.2021 10:00
ЭЛЕКТОРАТ
В какую партию они стремятся попасть, неужели не знаете?

Может назовете партию, которую организовал бедный человек?
Например, Зюганов, доход которого в год составляет более 9 млн (декларация о доходах 2018 года).

15.09.2021 10:11
Лёха

10:02
- Можно уболить, дорога веселей, когда есть добрый попутчик!
- Ордынский хан на поклон не ездит! У него непоклонская фамилия.
- А не отправить ли гонца?
- Гонец слишком умный! Они его не поймают!
- Знаешь сказку о том, как дурак веру искал? Все церквы в мире обошел, потом постоял, репу почесал и сказал: «Как не крути, но наша церковь весомей.
- Пальцем себе у виска покрути…
- Звучат они как пальцы у виска…. Стары.

А чё ему на пенсии делать? Память Мишки Евдокимова почтить некогда что-ли?
Важно кому принесено...не важно кому отдано.
- Что то вспомнилось мне как Балда зайцев запускал.

- Во вишь...у него тоже аргументация....
- Один вовишь, другой крепыш.

15.09.2021 10:12
ЭЛЕКТОРАТ

10:03- гость - А сейчас они другие?

Бердяев: «В социально-экономической системе коммунизма есть большая доля правды, которая вполне может быть согласована с христианством, во всяком случае более, чем капиталистическая система, которая есть самая антихристианская… Именно капиталистическая система прежде всего раздавливает личность и дегуманизирует человеческую жизнь, превращает человека в вещь и товар…»
Люди объединились в партию, которая против системы, которая раздавливает личность. Однако люди остаются людьми, среди которых, как мы знаем, могут быть с разными интересами...

15.09.2021 10:17
- гость -

15.09.2021 10:12
ЭЛЕКТОРАТ
В социально-экономической системе коммунизма есть большая доля правды, которая вполне может быть согласована с христианством

Никто ещё не забыл, как большевики потом рушили церкви.

15.09.2021 10:33
ЭЛЕКТОРАТ

Мы у власти 20 лет,
У нас все есть, а у вас нет.
Мы вам дадим один совет:
Вы там держитесь, денег нет!

Мы у власти 20 лет,
Удвоим плату вам за свет,
А вот вам новенький запрет:
Ведь на раскачку время нет

У нас у всех дворцы и виллы
И яхты на морях безбрежных
Зато у вас бесплатный есть валежник:
Ведь мы у власти 20 лет,
Ведь мы у власти 20 лет.

15.09.2021 10:36
ЭЛЕКТОРАТ

10:17- гость - Никто ещё не забыл, как большевики потом рушили церкви.

Вы, вероятно, забыли, что церкви рушил натерпевшийся народ. И не надо все приписывать большевикам.

15.09.2021 10:40
ЭЛЕКТОРАТ

10:17- гость - Никто ещё не забыл, как большевики потом рушили церкви

Заместитель патриаршего местоблюстителя Сергий и члены Синода русской православной церкви 29 июля 1927 года в специальной декларации провозгласили: «Мы церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом…». Подавляющая масса верующих тогда стояла на стороне советской власти. От этого зависела судьба самой церкви. Знаменательно осознание реальности в советской России и одного из наиболее выдающихся православных подвижников XX столетия митрополита Вениамина (Федченков 1880-1961). В годы гражданской войны он возглавил все военное духовенство Белой Армии, потом вместе с Врангелем эмигрировал за границу, но на склоне дней своих, умудренный богатым жизненным и церковным опытом, признал советскую власть, вернулся на Родину и стал одним из горячих сторонников СССР. В 1945 году в своих дневниках он писал: «После недоразумений, не случайно сотрудничество церкви с Советским Союзом, а искренно… Может быть, религиозный дух церкви, независимо от политического строя, пойдет в след и параллельно с социализмом… Советская Россия чрезвычайно сильная – самая сильная страна в мире… И русский народ не случайно, а мудро остановился в выборе именно Советской власти среди других групп и партий. В этом проявилась сила ума и духа народа (и народов союза). Лишь советская власть могла навести порядок в стране и повести ее дальше. И народ пошел за ней». (Митрополит Вениамин (Федченков) «За православие помилует мя Господь» СПб. 1998г.)

15.09.2021 10:44
- гость -

ЭЛЕКТОРАТ
Вы, вероятно, забыли, что церкви рушил натерпевшийся народ.

Бред не надо нести. Чего он натерпелся? Ты до сих пор по ж/д мосту ездишь через Обь, который построили в царской России. И если бы не большевики, в России по примерным оценкам было бы сейчас около 300 млн населения.

15.09.2021 10:48
ЭЛЕКТОРАТ

Мы у власти 20 лет,
Мы дружно пилим госбюджет,
У нас из золота туалет:
Ведь мы у власти 20 лет!

Еще мы правим конституцию
И чувствуем себя как боги,
А вот вам новые налоги:
Ведь мы у власти 20 лет,
Ведь мы у власти 20 лет.

Так дайте нам и дальше править,
Подарки средств перенаправить,
Бюджет страны пилить как прежде,
Но дайте нам чуть-чуть надежды:
Хотим еще 120 лет,
Хотим еще 120 лет,
Хотим еще 120 лет,


Капитан Кенгуру – Мы у власти 20 лет

15.09.2021 10:48
- гость -

На 1914 год всего насчитывалось 54 174 православных храмов, 25 593 часовни, 1025 монастырей. Получается всего было священных сооружений 80792. В 1987 году осталось всего 6893 храмов и 15 монастырей. В общей сложности осталось 6908 священных объектов. Значит уничтожено было 73884 объекта. Но большинство священных объектов было переделано под другие сооружения ( дома культуры, музеи, квартиры).
Большевики считали религию опиумом для народа, хотя все воспитывались(детство) в традициях православия. Начиная с 1917 года и до 1987 года было уничтожено около 50 000 церквей и храмов. Уничтожение шло по всей стране. Православные храмы, костелы, мечети и синагоги все взрывали и разрушали.

15.09.2021 11:04
ЭЛЕКТОРАТ

0:48- гость -

Что касается церкви, советую прочесть глубокое научное исследование Н.А.Кривова «Власть и церковь в 1922-1925гг» (Москва. АИРО – XX 1997г.), где рельефно, документально раскрыта зловещая роль Троцкого в расправе с Православием.
Можно ознакомиться с циркулярным письмом ЦК РКП(б) №30 от 16 августа 1923 года «Об отношении к религиозным организациям», подписанное Сталиным и под грифом «строго-секретно» (теперь в свободном доступе) направленное всем Губкомам, обкомам, краевым, национальным ЦК и бюро ЦК, в котором уже было прямое противостояние Сталина Троцкому и защита Православия.
12.09.1933 года Сталин подписывает документ о запрете разрушения храмов и церквей.
11.11.1939 года под председательством Сталина Политбюро ЦК РКП(б) отменяет указание Ленина В.И. от 1 мая 1919 года «О борьбе с попами и религиями». А уже через месяц, 22.12.39 года, Л.Берия специальной справкой доложил Сталину, что из лагерей НКВД освобождено 12800 служителей церкви, 11223 были освобождены из-под стражи, а около 15 тысяч предполагается освободить.
В 1943 году Сталиным церковь была вообще раскрепощена: на архиерейском соборе в том же году был избран Патриарх Сергий, начали действовать духовные семинарии и академии, издаваться церковная литература, было открыто около 20 тысяч церквей и т.д.

15.09.2021 11:15
гость

какой референдум они будут проводить?-это не выборы.
всех вновь введут в обман- выборы по поправкам не признаны ЕСоюзом.т.е. они не легитимны-народу не говорят про это.

15.09.2021 11:16
- гость -

15.09.2021 11:04
ЭЛЕКТОРАТ
11.11.1939 года под председательством Сталина Политбюро ЦК РКП(б) отменяет указание Ленина В.И. от 1 мая 1919 года «О борьбе с попами и религиями»

Нормально. 20 лет рушили и садили, потом объявили амнистию и стали открывать церкви. Всё в духе коммунистов. А зачем было рушить?

15.09.2021 11:18
гость

где партии зарегистрированы?---никто про это не говорит...как страны называются?

15.09.2021 11:28
- гость -

№ 10-оформление этой партии "Коммунистическая партия коммунисты России" сделано специально для распыления левых сил.На лицо грязные нечестные технологии.

15.09.2021 11:32
гость

а по справке СССР можно голосовать?-это честнее будет-ведь гражданство подтверждено точно,а паспорт РФ не даёт гражданства.

15.09.2021 11:43
гость

только от того моста только фото остались
учи мат часть любитель царской

15.09.2021 11:49
Лёxa

То - мы у власти двадцать лет.

- О сколько колесниц прогрохотало...

15.09.2021 11:51
- гость -

За кого угодно кроме ЕР.

15.09.2021 11:51
- гость -

мне Путин не дал 15000 руб. как своим избранным, так что только КП РФ

15.09.2021 12:01
- гость -

Левая Рабочая партия, выступающая за сотрудничество с Россией, победила вчера на выборах в Норвегии

15.09.2021 12:15
- гость -

Партия пенсионеров-тоже для распыления левых сил.

15.09.2021 12:20
- гость -

"Партия зелёных" за которую ратует чубайс тоже создана для отвлечения от классовой борьбы.Есть такая партия.А что это за партия?О чём она?"Поём о птичках,о мотыльках.И о ромашках,о васильках, поём о травке и о дожде.Поём о всякой ерунде"

15.09.2021 12:33
- гость -

мне тоже не подкинули деньжат))),значит балалайку им)))

15.09.2021 12:53
гость

КПРФ за базовый доход вроде бы не выступает. Почему то. Может с нефтегаза доходы имеет и не хочет, чтобы их на всех раскидали? Только СР если в Думе будет большинство иметь сможет закон о базовом доходе принять.Может в коалиции с КПРФ. Но сейчас КПРФ почему то против

15.09.2021 13:37
- гость -

Единственные в Крае, кто честно что-то делает, это Справедливая Россия.

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