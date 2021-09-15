С 17 по 19 сентября жители Алтайского края примут участие в трёхдневном "избирательном марафоне". По его итогам будет сформирован новый состав Госдумы и регионального Заксобрания.

Пришедшие на участок избиратели получат по четыре бюллетеня. Два – по выборам в Госдуму: это список из 14 партий и одномандатники по конкретному округу. Ещё два бюллетеня будет выдано по выборам депутатов АКЗС. Здесь вновь предстоит определиться с одной из партий по списку, в другом листке – отметить наиболее близкого по взглядам кандидата-одномандатника.

Всего за места в Госдуме от Алтайского края по четырём округам поборются 34 кандидата. В среднем "конкурс" составляет 8,5 человека на место. Претенденты представляют сразу 10 политических объединений. Борьбу по округам проигнорировали только "Зелёная альтернатива", "Гражданская платформа", "Партия Роста" и "Зелёные".

Больше всего кандидатов было зарегистрировано по Рубцовскому округу – 10.

Далее расположился Славгородский округ (девять кандидатов):

Следом – Бийский округ (восемь кандидатов):

На четвёртом месте – Барнаульский округ (семь кандидатов):

Заметим, что ещё два кандидата хоть и были зарегистрированы, но затем покинули гонку. Это "яблочник" Виктор Рау (Барнаульский округ) и самовыдвиженец Владимир Попов (Рубцовский округ).

Из 14 партий пропуск в ГД получат только те, кто преодолеет 5%-ный барьер. Причём результаты будут суммироваться по всей стране. Не исключено, что в отдельном регионе (например, Алтайском крае) та или иная партия получит заветные 5% голосов, а в общефедеральном разрезе поддержки избирателей ей всё-таки не хватит.

На выборах в Алтайское Заксобрание конкуренция будет не такой острой. По партийным спискам за места в краевом парламенте поборются всего лишь шесть партий, из которых четыре входили в состав АКЗС последнего созыва. Чтобы пройти в Заксобрание, необходимо преодолеть 5%-ный барьер. Всего по партспискам будет разыграно 34 места. Ещё столько же распределят между собой одномандатники, сумевшие победить на округах.

По информации на 14 сентября, 153 кандидата зарегистрированы в 34 округах. То есть в среднем "конкурс" составляет 4,5 человека на место. Все территории смогли закрыть две партии – "Единая Россия" и "Справедливая Россия – За правду" (по 34 кандидата у каждой), у коммунистов – 33 человека (одного они "потеряли" после судебных тяжб), у ЛДПР – 30, у "Яблока" – 20, у "Коммунистов России" – 2. Иные политические силы, равно как и самовыдвиженцы, до финишной прямой не добрались.