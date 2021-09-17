Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате. Как отметил глава государства в разговоре с "Интерфаксом", даже в условиях карантина он исполнил свой гражданский долг.

Ранее в электронном голосовании также принял участие премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной послужило то, он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. На выборах в Госдуму президент проголосует дистанционно.

Позднее глава государства отметил, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.