Из-за этого цена на овощ может взлететь

18 июля 2026, 22:30, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru

Почему в этом году урожай картофеля будет скудным, "Бийскому рабочему" рассказал агроном, учредитель фермерского хозяйства "Агроснаб" Михаил Крайнянский.

«В самую основную фазу цветения и бутонизации влаги вообще не было. Поэтому картофель заложил мало клубней. Если в ближайшее время дождя не будет, он скинет еще часть клубней. Урожая хорошего мы не ожидаем», — разъяснил эксперт.

Как рассказал специалист, частники сейчас буквально заливают свои огороды, чтобы спасти остатки посадок, однако в промышленных масштабах такой метод недоступен. В хозяйстве Михаила ситуация критическая: поблизости нет водоемов, поэтому полив исключен полностью.

Технологии вместо воды

В условиях жесточайшего дефицита влаги аграрии вынуждены применять антистрессовые и аминокислотные препараты. «Они помогают картофелю сохранить хоть какой-то урожай, но если воды нет физически, клубни не "нальются" и останутся мелкими», — поясняет специалист.

По словам Крайнянского, чуда ждать не стоит. Даже если начнутся ливни прямо сейчас, восстановить потенциал растений уже невозможно. Дождь лишь слегка реанимирует посадки после теплового шока. Яровые культуры находятся в очень плохом состоянии, озимые чувствуют себя чуть лучше, но о хороших сборах речи не идет.

Цена дефицита

«Думаю, цена будет 40–50 рублей за килограмм. Но это оптовая закупка. Если говорить о сетевых магазинах, там ценник будет выше — 50–60 рублей. Производители сдают в сети примерно по 25 рублей, а дальше уже идет их наценка», — делится агроном.

Спрос уже превышает предложение: помимо обычных покупателей, тревогу бьют крупные переработчики, опасаясь дефицита корнеплодов. Единственным косвенным плюсом жары стало отсутствие колорадского жука и фитофтороза (который любит влагу), хотя активизировались бактериальные болезни.

Прогноз погоды

Как сообщила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, синоптики прогнозируют кратковременные дожди на предстоящую неделю. Однако они пройдут местами на фоне сохраняющейся аномальной жары. Затяжных ливней, способных переломить ситуацию, в регионе пока не ожидается.