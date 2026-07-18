Аграрии прогнозируют низкий урожай картофеля в Алтайском крае
Из-за этого цена на овощ может взлететь
18 июля 2026, 22:30, ИА Амител
Почему в этом году урожай картофеля будет скудным, "Бийскому рабочему" рассказал агроном, учредитель фермерского хозяйства "Агроснаб" Михаил Крайнянский.
«В самую основную фазу цветения и бутонизации влаги вообще не было. Поэтому картофель заложил мало клубней. Если в ближайшее время дождя не будет, он скинет еще часть клубней. Урожая хорошего мы не ожидаем», — разъяснил эксперт.
Как рассказал специалист, частники сейчас буквально заливают свои огороды, чтобы спасти остатки посадок, однако в промышленных масштабах такой метод недоступен. В хозяйстве Михаила ситуация критическая: поблизости нет водоемов, поэтому полив исключен полностью.
Технологии вместо воды
В условиях жесточайшего дефицита влаги аграрии вынуждены применять антистрессовые и аминокислотные препараты. «Они помогают картофелю сохранить хоть какой-то урожай, но если воды нет физически, клубни не "нальются" и останутся мелкими», — поясняет специалист.
По словам Крайнянского, чуда ждать не стоит. Даже если начнутся ливни прямо сейчас, восстановить потенциал растений уже невозможно. Дождь лишь слегка реанимирует посадки после теплового шока. Яровые культуры находятся в очень плохом состоянии, озимые чувствуют себя чуть лучше, но о хороших сборах речи не идет.
Цена дефицита
«Думаю, цена будет 40–50 рублей за килограмм. Но это оптовая закупка. Если говорить о сетевых магазинах, там ценник будет выше — 50–60 рублей. Производители сдают в сети примерно по 25 рублей, а дальше уже идет их наценка», — делится агроном.
Спрос уже превышает предложение: помимо обычных покупателей, тревогу бьют крупные переработчики, опасаясь дефицита корнеплодов. Единственным косвенным плюсом жары стало отсутствие колорадского жука и фитофтороза (который любит влагу), хотя активизировались бактериальные болезни.
Прогноз погоды
Как сообщила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, синоптики прогнозируют кратковременные дожди на предстоящую неделю. Однако они пройдут местами на фоне сохраняющейся аномальной жары. Затяжных ливней, способных переломить ситуацию, в регионе пока не ожидается.
22:40:07 18-07-2026
завтра мешок гречки прикупить штоль...
06:19:53 19-07-2026
Мусик (22:40:07 18-07-2026) завтра мешок гречки прикупить штоль...... И перловку с пшенкой не забудь
07:36:47 19-07-2026
Да! Придется есть макароны по флотски.
08:17:11 19-07-2026
Гость (07:36:47 19-07-2026) Да! Придется есть макароны по флотски.... А флотских где столько взять?
10:02:20 19-07-2026
Гость (07:36:47 19-07-2026) Да! Придется есть макароны по флотски.... По зерновым та же история так что с мукой будет как с картофаном)), про фарш рассказать?
09:51:40 19-07-2026
Из-за одного района дефицита не будет. Дожди по краю идут, только не повсеместно, а картошке много не надо. И в соседних регионах с дождями особых проблем нет, навезут, если что.
10:36:58 19-07-2026
Гость (09:51:40 19-07-2026) Из-за одного района дефицита не будет. Дожди по краю идут, т... Начальство сказало - значит будет.
15:29:34 19-07-2026
Musik (10:36:58 19-07-2026) Начальство сказало - значит будет. ... Тож могу подтвердить, будет. Хоть и не начальство))
11:48:12 19-07-2026
Гость (09:51:40 19-07-2026) Из-за одного района дефицита не будет. Дожди по краю идут, т... прошлую зиму по 120 руб/кг была, брали.
но ведь ее много и не надо, да?
15:27:34 19-07-2026
Мусик (11:48:12 19-07-2026) прошлую зиму по 120 руб/кг была, брали.но ведь ее много ... А че орали тогда, когда подорожала, вот грит привезут, много не надо, всё пучком))
13:19:44 19-07-2026
ну ничего, мы, живя в аграрном крае (!) уже привыкли к египетской картохе и к укропу, который в 10 раз дороже бананов. похоже на шизофрению.
14:25:33 19-07-2026
В далёком 74 или 75 году летом Алткрай был залит дождями.Практически урожая картофеля на Алтае не было.Кг картофеля в Барнауле стОил 12 коп. в магазинах. Когда случился его неурожай, частник подбросил цены до 1 рубля за кг., иногда и выше была цена. Крайком КПСС и Крайисполком обратились за помощью через СМ СССР в Белоруссию.,В течение недели-полутора появился в продаже белорусский картофель, правда, подороже,- 15 коп\кг. Но то были советские годы.Вопросы для людей решались очень быстро и для большинства. И сейчас могут решить быстро, но с учетом пользы для значительного меньшинства, если и сегодня видел картошку в Магните по 84 руб\кг.
18:38:13 19-07-2026
Горожанин. (14:25:33 19-07-2026) В далёком 74 или 75 году летом Алткрай был залит дождями.Пра... Полвека назад.
Вы еще князя Олега вспомните, как с ним прибухивали и вспоминали битвы где вместе рубились.
20:49:06 19-07-2026
Горожанин. (14:25:33 19-07-2026) В далёком 74 или 75 году летом Алткрай был залит дождями.Пра...
Один дурной дед вспомнил историю полувековой давности, другие ему лайков накидали, типа согласны! Проблема тут одна - засилие геронтократии во всех сферах! Пока эта проблема не будет решена, все и будет катиться в тартарары! Я тоже не молод, но вы заколебали с этими кивками на прошлое. Да жрать эту картоху по 12 копеек нельзя было! Гниль была одна! В овощной зайти нельзя было, воняло всякой дрянью! Прекрасное прошлое, блин!
23:59:51 19-07-2026
Гость (20:49:06 19-07-2026) Один дурной дед вспомнил историю полувековой давности, д... Да прошлое не прекрасное, но тогда мог обычный мужик из деревни на базар быка (например) привезти и по кускам продать своего (выращенного) сейчас не проканает этот номер и ценник он мог поставить любой, особенно к концу дня чтобы назад не везти эту картошку ну или быка))
07:14:23 20-07-2026
Гость (20:49:06 19-07-2026) Один дурной дед вспомнил историю полувековой давности, д... Может, я дурной ,но дед точно!И картофель неплохой был и дешёвый. Сейчас по 84 руб., но при варке синеет, бывало. Вы хоть тоже не молодой, но не умеете анализировать, потому что,наверно, мелкий предприниматель местного пошиба типа "купи подешевле-продай подороже", тогда таких спекулянтами звали,вы в те годы,наверное, ещё младенцем были и не покупали сами картофель .Это ваши папа с мамой его покупали.А вы разозлились на моё сообщение, видимо, потому, что чем-то вас укусило наше славное прошлое, не очень удачно ваша карьера пошла в советские времена. Одно время такие неудачники "поливали грязью" советское прошлое.. А мне нравилось прошлое.И я тогда гордился своим государством, хоть материально я живу немного лучше, чем тогда. Каждому своё. Здоровья вам и успехов в предпринимательском деле, если вы таковым являетесь.И вам "спасибо" за дурного деда.Культура и интеллигентность прямо прет из вас.