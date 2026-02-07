Алтайского депутата коммуниста Кропотина освободили из-под стражи
Ранее сообщалось о том, что парламентарий подозревается в мошенничестве
07 февраля 2026, 15:57, ИА Амител
По решению суда, в субботу, 7 февраля, освободили из-под стражи депутата АКЗС от фракции КПРФ Юрия Кропотина. Он был отпущен из зала суда. Об этом стало известно из Telegram-канала, близкого к региональному отделению партии коммунистов.
Задержан депутат был 5 февраля. Как сообщали в региональном СК, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, депутат и главный бухгалтер краевого отделения партии с 2021 по 2025 год путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 млн рублей.
Также был задержан еще один депутат от КПРФ — Андрей Чернобай, который в АКЗС входит в комитет по спорту, культуре и молодежной политике. По версии следствия, он тоже фиктивно трудоустроил одного из членов партии на должность своего помощника, в итоге из бюджета края было похищено более 2,4 млн рублей.
Ему должны были избрать меру пресечения, однако заседание суда было отменено. Где сейчас находится депутат — неизвестно, на заседание он не явился.
19:15:20 07-02-2026
Закон обязателен для всех! Что значит экстренно (и не с бухты же барахты!) задержать кого бы то ни было из граждан РФ (в том числе едроса ли или члена КПРФ), а потом столь же спешно освободить нарушителя, не огласив опровергающих обвинение фактов!?
19:44:48 07-02-2026
На примере депутатов КПРФ нам показывают, что депутаты могут эффективно работать без помощников. Нужно совсем отменить помощников всех местных депутатов как ненужных. Народные избранники должны сами работать. Хотелось добавить, что у нищих слуг нет, но ладно, в следующий раз.
02:10:37 08-02-2026
Гость (19:44:48 07-02-2026) На примере депутатов КПРФ нам показывают, что депутаты могут... Не совсем верно. Нужно просто во всех партиях кроме КПРФ проверить всех депутатов и помощников. Думаю это сейчас уже делается. Просто как всегда коммунисты впереди))
09:35:46 08-02-2026
Гость (19:44:48 07-02-2026) На примере депутатов КПРФ нам показывают, что депутаты могут... Увы, без помощников никак, чтобы запретить аппендицит (удалить) нужен специалист. Также для других вопросов, в.т.ч помощники юристы - там вообще лес.. Простой вопрос - почему к депутатам такое отношение народа?
15:17:20 08-02-2026
Гость (19:44:48 07-02-2026) На примере депутатов КПРФ нам показывают, что депутаты могут... Их распусти назавтра и не заметит никто