Алтайского депутата коммуниста Кропотина освободили из-под стражи

Ранее сообщалось о том, что парламентарий подозревается в мошенничестве

07 февраля 2026, 15:57, ИА Амител

Юрий Кропотин / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

По решению суда, в субботу, 7 февраля, освободили из-под стражи депутата АКЗС от фракции КПРФ Юрия Кропотина. Он был отпущен из зала суда. Об этом стало известно из Telegram-канала, близкого к региональному отделению партии коммунистов.

Задержан депутат был 5 февраля. Как сообщали в региональном СК, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, депутат и главный бухгалтер краевого отделения партии с 2021 по 2025 год путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 млн рублей.

Также был задержан еще один депутат от КПРФ — Андрей Чернобай, который в АКЗС входит в комитет по спорту, культуре и молодежной политике. По версии следствия, он тоже фиктивно трудоустроил одного из членов партии на должность своего помощника, в итоге из бюджета края было похищено более 2,4 млн рублей.

Ему должны были избрать меру пресечения, однако заседание суда было отменено. Где сейчас находится депутат — неизвестно, на заседание он не явился.