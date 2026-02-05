Опубликовано видео задержания зампреда АКЗС Юрия Кропотина, подозреваемого в мошенничестве
По версии следствия, депутат фиктивно трудоустроил одного из партийцев на должность помощника
05 февраля 2026, 13:57, ИА Амител
В Алтайском крае в четверг утром, 5 февраля, задержали заместителя председателя Алтайского краевого Законодательного собрания, члена КПРФ Юрия Кропотина. Как сообщили в региональном СК, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
«Депутат и главный бухгалтер краевого отделения партии с 2021 по 2025 год путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 млн рублей», — уточнили в ведомстве.
Также задержали еще одного члена КПРФ — Андрея Чернобая, который в АКЗС входит в комитет по спорту, культуре и молодежной политике. По версии следствия, он тоже фиктивно трудоустроил одного из членов партии на должность своего помощника, в итоге из бюджета края было похищено более 2,4 млн рублей.
Напомним, в ноябре 2025 года задержали депутата АКЗС от КПРФ Людмилу Клюшникову. По версии следствия, она фиктивно трудоустроила на должность помощника Светлану Кербер, которая с 2021 по 2025 год получила около 3 млн рублей. Суд отправил их в СИЗО, в декабре выпустил под подписку о невыезде.
14:16:30 05-02-2026
Просто они ЕР на пятки наступают. Вот те и бесятся.
14:55:48 05-02-2026
Гость (14:16:30 05-02-2026) Просто они ЕР на пятки наступают. Вот те и бесятся.... они ваши налоговые отчисления присваивают.
вам про фому, а вы все про ерему
15:13:10 05-02-2026
гость (14:55:48 05-02-2026) они ваши налоговые отчисления присваивают.вам про фому, ... Наши налоговые отчисления присваивают ВСЕ!!!
У Коммунистов тут 1 %
15:14:15 05-02-2026
Гость (14:16:30 05-02-2026) Просто они ЕР на пятки наступают. Вот те и бесятся....
Только не нужно рассказывать про пятки и заговор. У нас, если вы не знаете, коммунисты во всех партиях. Коммунисты и члены их семей, если наворуют достаточно, должны ездить исключительно на буханках, как в этом видео. И никаких вражеских авто не должны иметь, даже если закрома наворованного позволяют.
20:25:51 05-02-2026
Вообще, настоящий коммунист живет в трубецком бастионе или в Шушенском. А не в огромном коттедже. А ЕР от КПРФ отличается только названием.