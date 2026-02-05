По версии следствия, депутат фиктивно трудоустроил одного из партийцев на должность помощника

В Алтайском крае в четверг утром, 5 февраля, задержали заместителя председателя Алтайского краевого Законодательного собрания, члена КПРФ Юрия Кропотина. Как сообщили в региональном СК, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Депутат и главный бухгалтер краевого отделения партии с 2021 по 2025 год путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Также задержали еще одного члена КПРФ — Андрея Чернобая, который в АКЗС входит в комитет по спорту, культуре и молодежной политике. По версии следствия, он тоже фиктивно трудоустроил одного из членов партии на должность своего помощника, в итоге из бюджета края было похищено более 2,4 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2025 года задержали депутата АКЗС от КПРФ Людмилу Клюшникову. По версии следствия, она фиктивно трудоустроила на должность помощника Светлану Кербер, которая с 2021 по 2025 год получила около 3 млн рублей. Суд отправил их в СИЗО, в декабре выпустил под подписку о невыезде.