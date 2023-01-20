Качество связи на высоте: абоненты билайн в Шерегеше не скучали ни на горе, ни в интернете

Оператор связи проанализировал, как провели свой новогодний мини-отпуск гости горнолыжного курорта в Кузбассе

20 января 2023, 11:00, ИА Амител LatgBmiPk

Фото: gpointstudio / Freepik

В новогодние каникулы 2022-2023 года абоненты билайн, гостившие на горнолыжном курорте Шерегеш, скачали в 1,6 раза больше трафика в сети 4G, чем в новогодний уикенд годом ранее – это более 45 Тб*. Такого объёма трафика хватает на 80 тысяч 45-минутных серий сериала или 13 миллионов музыкальных треков, или порядка 40 миллионов фотографий, просмотренных и загруженных в социальные сети.

Второй год подряд именно 1 января входит в число лидеров по абонентской активности. Причём рост активности в сети как в жилых зонах, так и на склонах начинался рано утром ещё до начала работы подъёмников, а в период с 14:00 до 16:00 отдыхающие чаще останавливались и делали перерыв между спусками, чтобы "посидеть" в интернете. Пик активности в жилой зоне Шерегеша ожидаемо пришёлся на вечер 31 декабря, но постепенно к концу праздников оживление на склонах возрастало: 7 и 8 января активность на склонах стала выше, чем в жилом секторе. Её пик пришёлся на обеденное время 8 января – возможно, именно в это время гости спешили перед отъездом поделиться красотами курорта в социальных сетях и в видеозвонках с близкими.

Провести праздничные выходные в Шерегеше приехали гости из ряда регионов России, а также из Казахстана. Традиционно в топ-5 входят жители Алтайского края, Новосибирской, Московской, Томской и Ленинградской областей.

Важно отметить, что билайн основательно подготовился к горнолыжному сезону 2022-2023 в Шерегеше. С начала 2021 года сеть 4G на курорте выросла в два раза. Сегодняшнее количество базовых станций покрывает все популярные места отдыха, что делает сеть билайн одной из лидирующих на данной территории. Кроме того, перед началом сезона благодаря успешно проведённому рефармингу билайн ускорил до 30% мобильный интернет на всей территории Кемеровской области, а также улучшил качество голосовой связи с помощью технологий VoLTE** и VoWiFi***.

*по данным билайн за 30.12.2022 – 08.01.2023

**Voice over LTE (голос через LTE). Технология улучшает качество голосовой связи, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом

***Voice over Wi-Fi (голос через Wi-Fi). Технология поддерживает на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но устройство может подключиться с помощью Wi-Fi.

ПАО "ВымпелКом"

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