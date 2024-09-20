Бабье лето. О погоде в Алтайском крае 20 сентября
В утренние часы местами возможен туман
20 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Рассвет в горах / Фото: unsplash.com
От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 сентября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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