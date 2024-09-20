Бабье лето. О погоде в Алтайском крае 20 сентября

В утренние часы местами возможен туман

20 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 сентября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.