Врач назвала привычки, которые снизят риск инсульта
Эксперт также указала, с какими факторами нужно работать для поддержания здоровья
25 октября 2026, 08:42, ИА Амител
Чтобы снизить вероятность развития инсульта, необходимо придерживаться здорового образа жизни, сбалансированно питаться и регулярно проходить диспансеризацию. Об этом сообщила врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова в беседе с РИА Новости.
"Основные причины инсульта — это повышенное давление, сахарный диабет, курение, нарушения сердечного ритма и атеросклероз сосудов головного мозга. Борьба с этими пятью основными факторами поможет снизить риск инсульта", — сказала врач.
По ее словам, у молодых людей чаще всего причиной инсульта становятся генетические патологии, в частности нарушения свертываемости крови и заболевания соединительной ткани.
Для профилактики инсульта специалист рекомендует поддерживать физическую активность, следить за массой тела и отказаться от фастфуда и сладких напитков.
Ключевую роль играет своевременная диспансеризация. Как подчеркнула Елена Овчинникова, повышение уровня холестерина, сахара или артериального давления часто протекает бессимптомно, и выявить эти опасные изменения на ранней стадии можно только с помощью регулярных обследований.
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Не помогает. Проверено
21:49:56 25-10-2026
Мало на диспансеризации услышать "вовремя пришли", проникнуться нужно