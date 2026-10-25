Эксперт также указала, с какими факторами нужно работать для поддержания здоровья

25 октября 2026, 08:42, ИА Амител

Медики в больнице / Фото: amic.ru

Чтобы снизить вероятность развития инсульта, необходимо придерживаться здорового образа жизни, сбалансированно питаться и регулярно проходить диспансеризацию. Об этом сообщила врач-невролог Приморской краевой клинической больницы № 1 Елена Овчинникова в беседе с РИА Новости.

"Основные причины инсульта — это повышенное давление, сахарный диабет, курение, нарушения сердечного ритма и атеросклероз сосудов головного мозга. Борьба с этими пятью основными факторами поможет снизить риск инсульта", — сказала врач.

По ее словам, у молодых людей чаще всего причиной инсульта становятся генетические патологии, в частности нарушения свертываемости крови и заболевания соединительной ткани.

Для профилактики инсульта специалист рекомендует поддерживать физическую активность, следить за массой тела и отказаться от фастфуда и сладких напитков.

Ключевую роль играет своевременная диспансеризация. Как подчеркнула Елена Овчинникова, повышение уровня холестерина, сахара или артериального давления часто протекает бессимптомно, и выявить эти опасные изменения на ранней стадии можно только с помощью регулярных обследований.