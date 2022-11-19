А снег идет. Сколько машин и дворников очищают Барнаул от завалов

Синоптики утверждают, что в Алтайский край и Барнаул зима пришла окончательно. В последние несколько дней столицу региона заваливает снегом и он больше не растает до весны. Чтобы бороться со снежными завалами, в городе увеличено количество снегоуборочной техники.

Так, в ночь с 17 на 18 ноября с дорог Барнаула вывезли 2117 кубических метров снега. Для противогололёдной обработки проезжей части использовано 548 тонн песко-соляной смеси. А всего очисткой дорог занимались 106 единиц зимней спецтехники.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, в первую очередь вывозили с наиболее загруженных и важных магистралей: с пешеходного обхода путепровода на проспекте Ленина, центральных площадей города, проспектов Ленина, Красноармейского Комсомольского, Строителей, Социалистического, улиц Советской Армии, Челюскинцев, Аносова, Северо-Западной, Попова, Георгиева, Гоголя, Партизанской, Пионеров, Сизова, Павловского тракта.

Новости

Общество Больше соли и очистка «выделенок». Как будут убирать снег в Барнауле этой зимой

Снегопад продолжается, и на улицах города количество техники увеличено: 18 ноября в уборке дорог было задействовано 113 снегоуборочных машин и более 160 дорожных рабочих.

В том числе и 91 машина от МБУ «Автодорстроя». Это — коммунальные дорожные машины и пескоразбрасыватели, трактора, оборудованные щётками, фронтальные и мини-погрузчики, несколько десятков самосвалов.

Подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и территорию остановочных площадок в городе очищают 125 дорожных рабочих.

Помогают проводить уборку и противогололёдную обработку общественных территорий 17 машин МБУ «Благоустройство и озеленение» и 36 рабочих.

На очистку межквартальных территорий технику отправили районные администрации города.

А снег во дворах очищают почти 1350 рабочих.

Новости

Новости Барнаула В Барнауле на 17 участках дорог ограничат парковку для уборки снега

В ночь с 18 на 19 ноября на улицах города работали 105 единиц снегоуборочной техники МБУ «Автодорстрой». Вывоз снега обеспечивали девять автогрейдеров, семь снегопогрузчиков и тридцать самосвалов.