В Барнауле на 17 участках дорог ограничат парковку для уборки снега

В Барнауле для уборки снега ограничат ночную стоянку транспорта, сообщили в мэрии.

Работы будут выполняться с 25 октября при формировании снежного покрова. Мера позволит беспрепятственно работать снегоуборочной технике. Знаки установят на участках:

чётная малая проезжая часть ул. Малахова (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского);

чётная сторона ул. Островского (от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского);

чётная сторона малой проезжей части Павловского тракта (от ул. Георгиева до ул. Попова);

чётная и нечётная стороны ул. Тимуровской (от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой);

чётная и нечётная стороны ул. Георгия Исакова (от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова);

чётная и нечётная стороны ул. 40 лет Октября (от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов);

нечётная сторона ул. Молодёжной (в районе здания № 3, от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского);

парковочная площадка в районе здания № 105 по ул. Короленко;

чётная сторона пр. Строителей (от пр. Ленина до пл. Победы; пр. Строителей, 4; пр. Строителей — ул. Деповская);

нечётная сторона ул. Северо-Западной (от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина);

нечётная сторона ул. Чудненко (от дома № 5 до дома № 187 по пр. Ленина);

ул. Чеглецова (от пр. Ленина до ул. 80-й Гвардейской Дивизии);

малая проезжая часть ул. Малахова (в районе строения № 62 по ул. Малахова);

нечётная сторона проезда Южного Власихинского (от ул. Шумакова до ул. Лазурной);

нечётная сторона ул. Малахова (от ул. Германа Титова до пр. Космонавтов);

нечётная сторона ул. Молодёжной (от пр. Ленина до строения № 7 по ул. Молодёжной);