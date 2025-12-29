Барнаулец вышел из магазина в украденных ботинках, а свои оставил на полке

После кражи ботинок мужчина зачем-то вернулся обратно в магазин

Задержание вора в магазине / Скриншот из видео "Подслушано Барнаул"

В Барнауле охранники поймали мужчину после кражи обуви из магазина. Видео, на котором его задерживают, появилось в паблике "Подслушано Барнаул".

Инцидент произошел в магазине сети Kari. Посетитель примерил новые ботинки, после чего вышел в них, оставив свои старые на освободившемся месте на полке. Вскоре он вернулся, чтобы пройтись по торговому залу в украденной обуви, после чего и был задержан. Персонал вызвал полицию.

Ранее в Рубцовске судили местного жителя, который похитил из магазина обувь для своей семьи. На суде он объяснил свой поступок тяжелым материальным положением, но получил условный срок. Судья отметил, что финансовые трудности не оправдывают преступлений.