НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец вышел из магазина в украденных ботинках, а свои оставил на полке

После кражи ботинок мужчина зачем-то вернулся обратно в магазин

29 декабря 2025, 14:20, ИА Амител

Задержание вора в магазине / Скриншот из видео "Подслушано Барнаул"
Задержание вора в магазине / Скриншот из видео "Подслушано Барнаул"

В Барнауле охранники поймали мужчину после кражи обуви из магазина. Видео, на котором его задерживают, появилось в паблике "Подслушано Барнаул".

Инцидент произошел в магазине сети Kari. Посетитель примерил новые ботинки, после чего вышел в них, оставив свои старые на освободившемся месте на полке. Вскоре он вернулся, чтобы пройтись по торговому залу в украденной обуви, после чего и был задержан. Персонал вызвал полицию.

Ранее в Рубцовске судили местного жителя, который похитил из магазина обувь для своей семьи. На суде он объяснил свой поступок тяжелым материальным положением, но получил условный срок. Судья отметил, что финансовые трудности не оправдывают преступлений.

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске предпенсионер с "темным прошлым" украл ботиночки для собаки и шоколадки

Мужчина ходил по улице, пробовал открыть разные автомобили и похищал вещи
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:08:59 29-12-2025

Жадность фраера сгубила. Еще одни ботинки захотел спереть да замели

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:43 29-12-2025

Он не украл раз вернулся, ходил на улицу тестить скользжение.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:01 29-12-2025

Вернулся на место преступления..

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:11 29-12-2025

Гость (16:32:01 29-12-2025) Вернулся на место преступления.. ... Преступления не было. Это был тест драйв. Почему машину перед покупкой можно тестировать, а (колеса ) обувь нельзя. Если он так скажет его не могут привлечь к уголовной ответственности ибо нет корысти.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:17 29-12-2025

Гость (16:32:01 29-12-2025) Вернулся на место преступления.. ... Да, это не преступление - эффект долиной..

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:21 30-12-2025

Гость (21:47:17 29-12-2025) Да, это не преступление - эффект долиной..... точняк. Скажет надел потом отвлекся и забыл ушел но вспомнил и вернулся ботинки оплатить а тут опа руки крутят в камеру сдают...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:18 29-12-2025

за женой бегал, показать "АЛЛА, НУ ЧО, КРАСИВЫЕ?"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:28 30-12-2025

Видимо жали, решил другие примерить...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров