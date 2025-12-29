Барнаулец вышел из магазина в украденных ботинках, а свои оставил на полке
После кражи ботинок мужчина зачем-то вернулся обратно в магазин
29 декабря 2025, 14:20, ИА Амител
В Барнауле охранники поймали мужчину после кражи обуви из магазина. Видео, на котором его задерживают, появилось в паблике "Подслушано Барнаул".
Инцидент произошел в магазине сети Kari. Посетитель примерил новые ботинки, после чего вышел в них, оставив свои старые на освободившемся месте на полке. Вскоре он вернулся, чтобы пройтись по торговому залу в украденной обуви, после чего и был задержан. Персонал вызвал полицию.
Ранее в Рубцовске судили местного жителя, который похитил из магазина обувь для своей семьи. На суде он объяснил свой поступок тяжелым материальным положением, но получил условный срок. Судья отметил, что финансовые трудности не оправдывают преступлений.
16:08:59 29-12-2025
Жадность фраера сгубила. Еще одни ботинки захотел спереть да замели
16:11:43 29-12-2025
Он не украл раз вернулся, ходил на улицу тестить скользжение.
16:32:01 29-12-2025
Вернулся на место преступления..
21:22:11 29-12-2025
Гость (16:32:01 29-12-2025) Вернулся на место преступления.. ... Преступления не было. Это был тест драйв. Почему машину перед покупкой можно тестировать, а (колеса ) обувь нельзя. Если он так скажет его не могут привлечь к уголовной ответственности ибо нет корысти.
21:47:17 29-12-2025
Гость (16:32:01 29-12-2025) Вернулся на место преступления.. ... Да, это не преступление - эффект долиной..
11:10:21 30-12-2025
Гость (21:47:17 29-12-2025) Да, это не преступление - эффект долиной..... точняк. Скажет надел потом отвлекся и забыл ушел но вспомнил и вернулся ботинки оплатить а тут опа руки крутят в камеру сдают...
23:07:18 29-12-2025
за женой бегал, показать "АЛЛА, НУ ЧО, КРАСИВЫЕ?"
09:24:28 30-12-2025
Видимо жали, решил другие примерить...