В Бийске расклейщики рекламы испортили граффити в честь ветерана ВОВ

В Бийске у «Дома книги» расклейщики рекламы испортили граффити с героем и ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Ивановичем Геришенко, сообщили в администрации города.

Там подчеркнули, что объявления наклеили основательно, «так, что их сложно даже сорвать».

«Однозначно виновники должны понести наказание! Будет сделано обращение в соответствующие органы!» — отметил начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Андрей Кудинов.

Фото: vk.com/official.biysk

Накануне стало известно, что на 104-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Надежда Георгиевна Мордовцева.