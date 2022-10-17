В Бийске расклейщики рекламы испортили граффити в честь ветерана ВОВ
Власти намерены обратиться к правоохранителям
17 октября 2022, 08:10, Никита Черников
В Бийске у «Дома книги» расклейщики рекламы испортили граффити с героем и ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Ивановичем Геришенко, сообщили в администрации города.
Там подчеркнули, что объявления наклеили основательно, «так, что их сложно даже сорвать».
«Однозначно виновники должны понести наказание! Будет сделано обращение в соответствующие органы!» — отметил начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Андрей Кудинов.
Фото: vk.com/official.biysk
Накануне стало известно, что на 104-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Надежда Георгиевна Мордовцева.
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