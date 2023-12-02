Больше 20 пожаров произошло в Алтайском крае за сутки

Из них только пять потушили в Барнауле

02 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 1 декабря потушили 21 пожар, сообщили в МЧС.

Уточняется, что 13 возгораний из этого числа ликвидировали в жилом секторе региона. В Барнауле спасатели выезжали на тушение пяти пожаров.

Информации о раненых и погибших нет.

Ранее сообщили, что ущерб от лесных пожаров в Алтайском крае в 2023 году превысил 615 млн рублей.