Больше чем "просто хобби". Трамп признался, что любит "останавливать войны"

26 октября Камбоджа и Таиланд подписали "мирную сделку" в его присутствии

26 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Дональд Трамп во время выступления с речью на "Саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе / Фото: Amr Nabil / ТАСС
Президент США Дональд Трамп рассказал, что "любит останавливать войны" и считает это большим, чем "просто хобби". "Я в этом хорош и я люблю это делать", – заявил он на полях саммита АСЕАН. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не забуду тот день, [когда мы созвонились с лидерами Таиланда и Камбоджи], потому что это была одна из первых войн, [в разрешении которых] я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать», – отметил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что этим должна заниматься ООН, но не делает этого. Он также напомнил, что во время его выступления на Генеральной Ассамблее выключился телесуфлер и произошли неполадки с эскалатором.

Ранее на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Таиланд и Камбоджа при Трампе подписали совместную декларацию об отношениях. Американский лидер назвал ее "мирной сделкой".

Комментарии 4

Гость

19:51:13 26-10-2025

Дебошир, подельник агрессивного Израиля, бомбивший Иран, грозивший и реализовавший угрозу без вины "виноватой" Венесуэле, под "миротворца" косит!?

Гость

20:28:50 26-10-2025

Гость (19:51:13 26-10-2025) Дебошир, подельник агрессивного Израиля, бомбивший Иран, гро... Тссс! Не огорчай дедушку Трампа! А то будет плакать!

Гость

10:28:25 27-10-2025

любит "останавливать войны" --- ну и начинать, в Венесуэле же готовится

Гость

10:46:30 27-10-2025

И продолжать войны тоже любит.

