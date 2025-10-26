Таиланд и Камбоджа подписали "мирную сделку" в присутствии Трампа

За режимом прекращения огня будут наблюдать военные из Малайзии

26 октября 2025, 15:10, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта, который вспыхнул в мае 2025 года. За этим наблюдал президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Подписание "мирной сделки" состоялось на полях саммита АСЕАН в Малайзии. В нем также участвовал премьер-министр страны Анвар Ибрагим, который вместе с Трампом способствовал прекращению огня между войсками Таиланда и Камбоджи.

По данным ТАСС, в рамках сделки освободят 18 камбоджийских военнопленных. Малайзия направит наблюдателей за режимом прекращения огня.

С 24 по 29 июля пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений. При посредничестве США, Китая и Малайзии он закончился прекращением огня.